Будівництво соцжитла обговорив мер Харкова з представниками ЄІБ (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав Крістіну Мікулову з призначенням на посаду голови Регіонального представництва у справах Східної Європи Європейського інвестиційного банку. На зустрічі обговорили нові плани щодо відбудови міста.

«ЄІБ уже багато років залишається одним із головних наших партнерів у розвитку міської інфраструктури. Саме завдяки цій співпраці навіть зараз, під час війни, ми все одно маємо змогу послідовно оновлювати громадський транспорт: купувати нові електробуси та рухомий склад для метрополітену. Наша наступна спільна мета — реалізувати масштабну програму з відновлення пошкоджених обстрілами житлових будинків і запустити пілотний проєкт в Україні з будівництва соціального житла», – написав Терехов.

Він зазначив, що представники ЄІБ також високо оцінили наявність у Харкова економічної стратегії та Генплану розвитку.

«Для них це є чітким сигналом нашої надійності, оскільки такі документи не тільки відображають стратегічні пріоритети міста, а й свідчать про стабільність і прозорість нашого економічного курсу», – додав мер.