Будівництво соцжитла обговорив мер Харкова з представниками ЄІБ (фото)
Харківський міський голова Ігор Терехов привітав Крістіну Мікулову з призначенням на посаду голови Регіонального представництва у справах Східної Європи Європейського інвестиційного банку. На зустрічі обговорили нові плани щодо відбудови міста.
«ЄІБ уже багато років залишається одним із головних наших партнерів у розвитку міської інфраструктури. Саме завдяки цій співпраці навіть зараз, під час війни, ми все одно маємо змогу послідовно оновлювати громадський транспорт: купувати нові електробуси та рухомий склад для метрополітену. Наша наступна спільна мета — реалізувати масштабну програму з відновлення пошкоджених обстрілами житлових будинків і запустити пілотний проєкт в Україні з будівництва соціального житла», – написав Терехов.
Він зазначив, що представники ЄІБ також високо оцінили наявність у Харкова економічної стратегії та Генплану розвитку.
«Для них це є чітким сигналом нашої надійності, оскільки такі документи не тільки відображають стратегічні пріоритети міста, а й свідчать про стабільність і прозорість нашого економічного курсу», – додав мер.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ЕИБ, жилье, план, строительство, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 14:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський міський голова Ігор Терехов привітав Крістіну Мікулову з призначенням на посаду голови Регіонального представництва у справах Східної Європи ЄІБ. ".