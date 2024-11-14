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Будівництво соцжитла обговорив мер Харкова з представниками ЄІБ (фото)

Суспільство 14:13   14.11.2024
Вікторія Яковенко
Будівництво соцжитла обговорив мер Харкова з представниками ЄІБ (фото) Фото: Ігор Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав Крістіну Мікулову з призначенням на посаду голови Регіонального представництва у справах Східної Європи Європейського інвестиційного банку. На зустрічі обговорили нові плани щодо відбудови міста.

«ЄІБ уже багато років залишається одним із головних наших партнерів у розвитку міської інфраструктури. Саме завдяки цій співпраці навіть зараз, під час війни, ми все одно маємо змогу послідовно оновлювати громадський транспорт: купувати нові електробуси та рухомий склад для метрополітену. Наша наступна спільна мета — реалізувати масштабну програму з відновлення пошкоджених обстрілами житлових будинків і запустити пілотний проєкт в Україні з будівництва соціального житла», – написав Терехов.

Він зазначив, що представники ЄІБ також високо оцінили наявність у Харкова економічної стратегії та Генплану розвитку.

«Для них це є чітким сигналом нашої надійності, оскільки такі документи не тільки відображають стратегічні пріоритети міста, а й свідчать про стабільність і прозорість нашого економічного курсу», – додав мер.

Терехов и ЕИБ
Фото: Ігор Терехов
Терехов и ЕИБ
Фото: Ігор Терехов
Терехов и ЕИБ
Фото: Ігор Терехов

Читайте також: Терехов у Берліні: ЄІБ готовий дати кредит на будівництво муніципального житла

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 14:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський міський голова Ігор Терехов привітав Крістіну Мікулову з призначенням на посаду голови Регіонального представництва у справах Східної Європи ЄІБ. ".