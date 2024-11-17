Энергетическое оборудование Харькову передала Япония
Правительство Японии и Программа развития ООН в Украине 16 ноября объявили о передаче энергетического оборудования Харькову, сообщает Харьковский горсовет.
Харькову передадут газовую турбину мощностью 16 МВт, которая обеспечит бесперебойное теплоснабжение, а также 15 частотно-регулируемых приводов и 32 генератора (это оборудование поможет снизить риск перебоев в водоснабжении), сообщил заместитель Харьковского городского головы Дмитрий Исаев.
По его словам, часть оборудования уже установили.
«Эта помощь очень важна для Харькова, ведь она диверсифицирует источники нашего питания. Благодаря этому мы получаем дополнительную автономность в энергообеспечивании, которая в случае блэкаута позволит нам обеспечить функционирование критической инфраструктуры», — отметил Дмитрий Исаев.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: оборудование, Харьков, энергетическая независимость, Япония;
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2024 в 14:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правительство Японии и Программа развития ООН в Украине 16 ноября объявили о передаче энергетического оборудования Харькову, сообщает Харьковский горсовет.".