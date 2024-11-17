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Енергетичне обладнання Харкову передала Японія

Суспільство 14:19   17.11.2024
Оксана Якушко
Енергетичне обладнання Харкову передала Японія

Уряд Японії та Програма розвитку ООН в Україні 16 листопада оголосили про передачу енергетичного обладнання Харкову, повідомляє Харківська міськрада.

Харкову передадуть газову турбіну потужністю 16 МВт, яка забезпечуватиме безперебійне теплопостачання, а також 15 частотно-регульованих приводів та 32 генератори (це обладнання допоможе знизити ризик перебоїв у водопостачанні), повідомив заступник Харківського міського голови Дмитро Ісаєв.

За його словами, частину обладнання вже встановлено.

«Ця допомога є дуже важливою для Харкова, адже вона диверсифікує джерела нашого живлення. Завдяки цьому ми отримуємо додаткову автономність в енергозабезпеченні, яка у випадку блекауту дозволить нам забезпечити функціонування критичної інфраструктури», – зазначив Дмитро Ісаєв.

Читайте також: Харкову потрібна власна енергогенерація – Терехов

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2024 в 14:19;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уряд Японії та Програма розвитку ООН в Україні 16 листопада оголосили про передачу енергетичного обладнання Харкову, повідомляє Харківська міськрада.".