Енергетичне обладнання Харкову передала Японія

Уряд Японії та Програма розвитку ООН в Україні 16 листопада оголосили про передачу енергетичного обладнання Харкову, повідомляє Харківська міськрада.

Харкову передадуть газову турбіну потужністю 16 МВт, яка забезпечуватиме безперебійне теплопостачання, а також 15 частотно-регульованих приводів та 32 генератори (це обладнання допоможе знизити ризик перебоїв у водопостачанні), повідомив заступник Харківського міського голови Дмитро Ісаєв.

За його словами, частину обладнання вже встановлено.

«Ця допомога є дуже важливою для Харкова, адже вона диверсифікує джерела нашого живлення. Завдяки цьому ми отримуємо додаткову автономність в енергозабезпеченні, яка у випадку блекауту дозволить нам забезпечити функціонування критичної інфраструктури», – зазначив Дмитро Ісаєв.