Харкову потрібна власна енергогенерація – Терехов
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Над створенням енергетичної незалежності міста зараз активно працюють провідні вітчизняні та іноземні спеціалісти, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Дуже хочу, щоб Харків мав власну енергогенерацію. Від цього залежать ціни на товари, тарифи на комунальні послуги, безкоштовний проїзд та багато інших речей. Ви бачите, як різко підвищується вартість електроенергії. Це впливає на роботу нашого бізнесу, на ціноутворення товарів та послуг. Тому для нас дуже важливо, щоб Харків був енергонезалежним і мав нижчі тарифи, ніж в інших містах», – наголосив мер.
Важливу роль у цьому відіграє допомога міжнародних партнерів, і робота в цьому напрямку триває безперервно, зазначив Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, світло, Харків, цена, энергогенерация;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2024 в 13:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Над створенням енергетичної незалежності міста зараз активно працюють провідні вітчизняні та іноземні спеціалісти, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".