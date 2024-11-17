Live
  • Нд 17.11.2024
  • Харків  +4°С
  • USD 41.24
  • EUR 43.47

Харкову потрібна власна енергогенерація – Терехов

Суспільство 13:14   17.11.2024
Оксана Якушко
Харкову потрібна власна енергогенерація – Терехов Скриншот

Над створенням енергетичної незалежності міста зараз активно працюють провідні вітчизняні та іноземні спеціалісти, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Дуже хочу, щоб Харків мав власну енергогенерацію. Від цього залежать ціни на товари, тарифи на комунальні послуги, безкоштовний проїзд та багато інших речей. Ви бачите, як різко підвищується вартість електроенергії. Це впливає на роботу нашого бізнесу, на ціноутворення товарів та послуг. Тому для нас дуже важливо, щоб Харків був енергонезалежним і мав нижчі тарифи, ніж в інших містах», – наголосив мер.

Важливу роль у цьому відіграє допомога міжнародних партнерів, і робота в цьому напрямку триває безперервно, зазначив Терехов.

Читайте також: Аварійні відключення світла скасували у Харківській області

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Наслідки удару БпЛА по Рогані під Харковом показала прокуратура
Наслідки удару БпЛА по Рогані під Харковом показала прокуратура
17.11.2024, 13:37
Вилучили цигарок на 3,2 млн грн: у Дергачах ліквідували незаконний “бізнес”
Вилучили цигарок на 3,2 млн грн: у Дергачах ліквідували незаконний “бізнес”
15.11.2024, 11:48
Харкову потрібна власна енергогенерація – Терехов
Харкову потрібна власна енергогенерація – Терехов
17.11.2024, 13:14
Росіяни зайняли Колесниківку й хочуть захопити Куп’янськ-Вузловий – Машовець
Росіяни зайняли Колесниківку й хочуть захопити Куп’янськ-Вузловий – Машовець
17.11.2024, 11:30
Сьогодні 17 листопада: яке свято та день в історії
Сьогодні 17 листопада: яке свято та день в історії
17.11.2024, 06:00
Новини Харкова — головне за 17.11: атаки росіян, аварійне відключення світла
Новини Харкова — головне за 17.11: атаки росіян, аварійне відключення світла
17.11.2024, 14:12

Новини за темою:

17:40
Студенти готові прийняти цей виклик – Терехов про відновлення Харкова
21:49
Чим годують дітей під землею в Харкові, розповів Терехов
18:23
Будівництво ще трьох підземних шкіл у Харкові завершується – Терехов
21:53
Нові руйнування Держпрому, а Санта цілий – Терехов про удари по Харкову (фото)
21:38
Росіяни у Харкові атакувати Нацполіцію: загинув полковник, 30 поранених (фото)

Ви читали новину: «Харкову потрібна власна енергогенерація – Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2024 в 13:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Над створенням енергетичної незалежності міста зараз активно працюють провідні вітчизняні та іноземні спеціалісти, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".