Аварійні відключення світла застосували у Харківській області

Слідом за масованою атакою росіян по енергетичних об’єктах України на Харківщині застосували аварійні відключення електроенергії, повідомили у «Харківобленерго».

«Шановні споживачі! В Харківській області застосовується графік аварійних відключень. Просимо з розумінням поставитися до вимушених обмежень електропостачання», – йдеться в офіційному повідомленні.