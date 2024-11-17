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Аварійні відключення світла застосували у Харківській області

Суспільство 09:43   17.11.2024
Оксана Якушко
Аварійні відключення світла застосували у Харківській області Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”

Слідом за масованою атакою росіян по енергетичних об’єктах України на Харківщині застосували аварійні відключення електроенергії, повідомили у «Харківобленерго».

«Шановні споживачі! В Харківській області застосовується графік аварійних відключень. Просимо з розумінням поставитися до вимушених обмежень електропостачання», – йдеться в офіційному повідомленні.

Читайте також: Новий графік відключення світла на Харківщині опублікували в «Харківобленерго»

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2024 в 09:43;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідом за масованою атакою росіян по енергетичних об’єктах України на Харківщині застосували аварійні відключення електроенергії, повідомили у «Харківобленерго».".