Аварійні відключення світла застосували у Харківській області
Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”
Слідом за масованою атакою росіян по енергетичних об’єктах України на Харківщині застосували аварійні відключення електроенергії, повідомили у «Харківобленерго».
«Шановні споживачі! В Харківській області застосовується графік аварійних відключень. Просимо з розумінням поставитися до вимушених обмежень електропостачання», – йдеться в офіційному повідомленні.
Читайте також: Новий графік відключення світла на Харківщині опублікували в «Харківобленерго»
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: аварийные отключения, АО "Харьковоблэнерго", отключения света, світло;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Аварійні відключення світла застосували у Харківській області»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2024 в 09:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідом за масованою атакою росіян по енергетичних об’єктах України на Харківщині застосували аварійні відключення електроенергії, повідомили у «Харківобленерго».".