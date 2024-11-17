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Аварийные отключения света применили в Харьковской области

Общество 09:43   17.11.2024
Оксана Якушко
Аварийные отключения света применили в Харьковской области Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

Вслед за массированной атакой россиян по энергетическим объектам Украины на Харьковщине применили аварийные отключения электроэнергии, сообщили в «Харьковоблэнерго».

«Уважаемые потребители! В Харьковской области применяется график аварийных отключений. Просим с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям электроснабжения», — говорится в сообщении.

Читайте также: Новый график отключения света на Харьковщине опубликовали в «Харьковоблэнерго»

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 ноября 2024 в 09:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вслед за массированной атакой россиян по энергетическим объектам Украины на Харьковщине применили аварийные отключения электроэнергии, сообщили в «Харьковоблэнерго».".