Аварийные отключения света применили в Харьковской области
Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»
Вслед за массированной атакой россиян по энергетическим объектам Украины на Харьковщине применили аварийные отключения электроэнергии, сообщили в «Харьковоблэнерго».
«Уважаемые потребители! В Харьковской области применяется график аварийных отключений. Просим с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям электроснабжения», — говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: аварийные отключения, АО "Харьковоблэнерго", отключения света, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2024 в 09:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вслед за массированной атакой россиян по энергетическим объектам Украины на Харьковщине применили аварийные отключения электроэнергии, сообщили в «Харьковоблэнерго».".