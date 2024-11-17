Аварийные отключения света применили в Харьковской области

Вслед за массированной атакой россиян по энергетическим объектам Украины на Харьковщине применили аварийные отключения электроэнергии, сообщили в «Харьковоблэнерго».

«Уважаемые потребители! В Харьковской области применяется график аварийных отключений. Просим с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям электроснабжения», — говорится в сообщении.