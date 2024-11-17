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Харькову нужна собственная энергогенерация – Терехов

Общество 13:14   17.11.2024
Оксана Якушко
Харькову нужна собственная энергогенерация – Терехов Скриншот

Над созданием энергетической независимости города сейчас активно работают ведущие отечественные и иностранные специалисты, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Очень хочу, чтобы у Харькова была собственная энергогенерация. От этого зависят цены на товары, тарифы на коммунальные услуги, бесплатный проезд и многие другие вещи. Вы видите, как резко увеличивается стоимость электроэнергии. Это оказывает влияние на работу нашего бизнеса, на ценообразование товаров и услуг. Поэтому для нас очень важно, чтобы Харьков был энергонезависимым и имел более низкие тарифы, чем в других городах», — подчеркнул мэр.

Важную роль в этом играет помощь международных партнеров и работа в этом направлении продолжается непрерывно, отметил Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 ноября 2024 в 13:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Над созданием энергетической независимости города сейчас активно работают ведущие отечественные и иностранные специалисты, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".