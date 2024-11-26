Учли опыт Японии и Германии: Терехов о создании экономической стратегии города
Подробности о разработке экономической стратегии Харькова рассказал городской голова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.
«Хочу сказать, что это очень емкий документ и это – пошаговый план действий для всех горожан, для городских властей – как сделать так, чтобы город Харьков после войны был практичным городом. И это не теоретический трактат, который написали – и все. Есть конкретные шаги и временные шаги. Кроме того, учтен послевоенный опыт Японии, Германии. Для нас очень важно, чтобы мы все это проделали. И мы идем по этому пути. Для нас очень важно, чтобы и после войны Харьков оставался и студенческим городом, и научным городом, промышленным городом, городом, где развиваются технологии, научные парки, все это учтено», – отметил Терехов.
Городской голова также напомнил, что в городе реализовывают «энергетический остров» – проект, благодаря которому Харьков вновь сможет генерировать собственную электроэнергию.
«Потому что вы знаете, что Харьков, к сожалению, не имеет собственной генерации, мы вынуждены брать электроснабжение в других городах. Поэтому для нас важно, чтобы мы сделали этот остров, и мы занимаемся этим. Вся часть оборудования пришла, и мы установили уже часть оборудования. Кроме того, на очереди еще часть оборудования для того, чтобы мы сделали такой остров. Да, конечно, это работы не на этот год. Но у меня есть такая надежда, что в конце следующего года мы сделаем все, чтобы быть энергонезависимыми. Потому что для нас это – вопросы жизни и вопросы обеспечения города Харькова и горожан», – добавил мэр.
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 10:07;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности о разработке экономической стратегии Харькова рассказал городской голова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.".