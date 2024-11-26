Терехов: десять человек до сих пор в больнице после вчерашнего обстрела города
Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона проинформировал о последствиях вчерашнего обстрела Харькова.
По его словам, в больницах до сих пор находятся десять человек, которые пострадали из-за удара по центру города. Речь идет о работниках и посетителях ЦПАУ.
«Сегодня продолжаем работать над закрытием контуров, потому что 41 жилой дом пострадал, это примерно 750 окон, которые полностью выбиты, 85% всего мы уже сделали, но будем продолжать. Сегодня такая задача стоит. Кроме этого, мы возобновили электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение во всех жилых домах и офисных помещениях», – добавил городской голова.
Напомним, ракетой С-400 ударили россияне рядом с ЦПАУ Киевского района в центре Харькова. Взрыв прогремел при отсутствии воздушной тревоги — в половине девятого утра. В этот момент сотрудники ЦПАУ уже пришли на работу. Пострадали 25 человек, из них 14 оказались в больнице. По данным мэра Игоря Терехова, кроме здания ЦПАУ были повреждены еще около 40 сооружений и жилых домов. Что касается ЦПАУ, то мэр заверил, что учреждение возобновит работу 26 ноября — в другом месте. По данным пресс-службы горсовета, на улице Свободы будет работать мобильный ЦПАУ.
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 09:21;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона проинформировал о последствиях вчерашнего обстрела Харькова. ".