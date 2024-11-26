Терехов: десять людей досі в лікарні після вчорашнього обстрілу міста

Мер Ігор Терехов в етері нацмарафону поінформував про наслідки вчорашнього обстрілу Харкова.

За його словами, у лікарнях досі перебувають десять осіб, які постраждали через удар по центру міста. Йдеться про працівників та відвідувачів ЦНАПу.

“Сьогодні продовжуємо працювати над закриттям контурів, бо 41 житловий будинок постраждав, це приблизно 750 вікон, які вщент вибиті, 85% всього ми вже зробили, але будемо продовжувати. Сьогодні таке завдання стоїть. Крім цього, ми відновили електропостачання, водопостачання, газопостачання, теплозабезпечення у всіх житлових будинках і офісних приміщеннях“, – додав міський голова.

Нагадаємо, ракетою С-400 вдарили росіяни поряд із ЦНАПом Київського району у центрі Харкова. Вибух пролунав за відсутності повітряної тривоги – о пів на дев’яту ранку. На цей момент співробітники ЦНАПу вже прийшли на роботу. Постраждали 25 людей, з них 14 опинилися у лікарні. За даними мера Ігоря Терехова, окрім будівлі ЦНАПу отримали пошкодження ще близько 40 споруд та житлових будинків. Щодо ЦНАПу, то мер запевнив, що установа відновить роботу 26 листопада – в іншому місці. За даними пресслужби міськради, на вулиці Свободи працюватиме мобільний ЦНАП.