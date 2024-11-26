Врахували досвід Японії та Німеччини: Терехов про економічну стратегію міста

Подробиці щодо розробки економічної стратегії Харкова розповів міський голова Ігор Терехов в етері нацмарафону.

“Хочу сказати, що це дуже місткий документ і це – покроковий план дій для всіх містян, для міської влади – як зробити так, щоб місто Харків після війни був практичним містом. І це не теоретичний трактат, який написали – і все. Там є конкретні кроки і часові кроки. Крім того, врахований післявоєнний досвід Японії, Німеччини. Для нас дуже важливо, щоб ми все це виконали. І ми йдемо цим шляхом. Для нас дуже важливо, щоб і після війни Харків залишався і студентським містом, і науковим містом, промисловим містом, містом, де розвиваються IT-технології, наукові парки, все це враховано”, – зазначив Терехов.

Міський голова також нагадав, що у місті реалізовують “енергетичний острів” – проєкт, завдяки якому Харків знову зможе генерувати власну електроенергію.

“Бо ви знаєте, що Харків, на жаль, не має власної генерації, ми вимушені брати електропостачання в інших містах. Тому для нас важливо, щоб ми зробили цей острів і ми займаємося цим. Уже частина обладнання прийшла і ми встановили вже частину обладнання. Крім цього, на черзі ще частина обладнання для того, щоб ми зробили такий острів. Так, звісно, це роботи не на цей рік. Але я маю таку надію, що наприкінці наступного року ми зробимо все, щоб бути енергонезалежними, бо для нас це – питання життя і питання забезпечення міста Харкова і містян”, – додав мер.