Мужчина в Харькове собирался покончить с собой, прыгнув с моста (видео)

Мужчину, который на мосту на проспекте Тракторостроителей намеревался покончить с собой, спасли патрульные.

События разворачивались накануне — копы получили вызов о попытке самоубийства. Трое инспекторов прибыли по указанному адресу, чтобы помешать непоправимому, рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Копы выбрали подходящий момент, чтобы осторожно приблизиться к мужчине, схватили его за руки и сняли с моста. В дальнейшем спасенного успокоили и передали медикам.