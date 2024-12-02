Мужчина в Харькове собирался покончить с собой, прыгнув с моста (видео)
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Мужчину, который на мосту на проспекте Тракторостроителей намеревался покончить с собой, спасли патрульные.
События разворачивались накануне — копы получили вызов о попытке самоубийства. Трое инспекторов прибыли по указанному адресу, чтобы помешать непоправимому, рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Копы выбрали подходящий момент, чтобы осторожно приблизиться к мужчине, схватили его за руки и сняли с моста. В дальнейшем спасенного успокоили и передали медикам.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, патрульная полиция Харьковской области, суицид;
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 17:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину, который на мосту на проспекте Тракторостроителей намеревался покончить с собой, спасли патрульные.".