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Мужчина в Харькове собирался покончить с собой, прыгнув с моста (видео)

Общество 17:16   02.12.2024
Елена Нагорная
Мужчина в Харькове собирался покончить с собой, прыгнув с моста (видео) Скриншот

Мужчину, который на мосту на проспекте Тракторостроителей намеревался покончить с собой, спасли патрульные.

События разворачивались накануне — копы получили вызов о попытке самоубийства. Трое инспекторов прибыли по указанному адресу, чтобы помешать непоправимому, рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Копы выбрали подходящий момент, чтобы осторожно приблизиться к мужчине, схватили его за руки и сняли с моста. В дальнейшем спасенного успокоили и передали медикам.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 17:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину, который на мосту на проспекте Тракторостроителей намеревался покончить с собой, спасли патрульные.".