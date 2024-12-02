Чоловік у Харкові збирався вкоротити собі віку, стрибнувши з мосту (відео)

Чоловіка, який на мосту на проспекті Тракторобудівників мав намір скоїти самогубство, врятували патрульні.

Події розгорталися напередодні – копи отримали виклик про спробу самогубства. Троє інспекторів прибули за вказаною адресою, щоб завадити непоправному, розповідають в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

Копи обрали слушний момент, щоб обережно наблизитися до чоловіка, схопили його за руки та зняли з мосту. Надалі врятованого заспокоїли та передали медикам.