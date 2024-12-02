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Чоловік у Харкові збирався вкоротити собі віку, стрибнувши з мосту (відео)

Суспільство 17:16   02.12.2024
Олена Нагорна
Чоловік у Харкові збирався вкоротити собі віку, стрибнувши з мосту (відео) Скриншот

Чоловіка, який на мосту на проспекті Тракторобудівників мав намір скоїти самогубство, врятували патрульні.

Події розгорталися напередодні – копи отримали виклик про спробу самогубства. Троє інспекторів прибули за вказаною адресою, щоб завадити непоправному, розповідають в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

Копи обрали слушний момент, щоб обережно наблизитися до чоловіка, схопили його за руки та зняли з мосту. Надалі врятованого заспокоїли та передали медикам.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 17:16;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіка, який на мосту на проспекті Тракторобудівників мав намір скоїти самогубство, врятували патрульні.".