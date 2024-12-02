Чоловік у Харкові збирався вкоротити собі віку, стрибнувши з мосту (відео)
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Чоловіка, який на мосту на проспекті Тракторобудівників мав намір скоїти самогубство, врятували патрульні.
Події розгорталися напередодні – копи отримали виклик про спробу самогубства. Троє інспекторів прибули за вказаною адресою, щоб завадити непоправному, розповідають в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.
Копи обрали слушний момент, щоб обережно наблизитися до чоловіка, схопили його за руки та зняли з мосту. Надалі врятованого заспокоїли та передали медикам.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 17:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіка, який на мосту на проспекті Тракторобудівників мав намір скоїти самогубство, врятували патрульні.".