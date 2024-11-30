Алкоголь в 11 разів вищий за норму: п’яний водій влаштував ДТП у Харкові

Водій, рівень алкоголю у крові якого перевищував норму в 11 разів, влаштував ДТП на вулиці Петра Свинаренка 29 листопада.

Близько 20-ї водій автомобіля “ВАЗ”, рухаючись заднім ходом, наїхав на припарковану машину, інформують в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Під час спілкування інспектори виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Прилад “Drager” показав 2.23 проміле алкоголю у крові чоловіка, що більш ніж в 11 разів перевищує допустиму норму. З результатом водій погодився.

Чоловіка відсторонили від керування та склали адміністративні протоколи за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. Ці матеріали передадуть до суду.