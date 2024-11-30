Live
  • Сб 30.11.2024
  • Харків  -0°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.86

Алкоголь в 11 разів вищий за норму: п’яний водій влаштував ДТП у Харкові

Події 18:20   30.11.2024
Олена Нагорна
Алкоголь в 11 разів вищий за норму: п’яний водій влаштував ДТП у Харкові Фото: УПП у Харківській області

Водій, рівень алкоголю у крові якого перевищував норму в 11 разів, влаштував ДТП на вулиці Петра Свинаренка 29 листопада.

Близько 20-ї водій автомобіля “ВАЗ”, рухаючись заднім ходом, наїхав на припарковану машину, інформують в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Під час спілкування інспектори виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Прилад “Drager” показав 2.23 проміле алкоголю у крові чоловіка, що більш ніж в 11 разів перевищує допустиму норму. З результатом водій погодився.

Чоловіка відсторонили від керування та склали адміністративні протоколи за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. Ці матеріали передадуть до суду.

Читайте також: Порушників ПДР у Харкові копи знаходять за відео із соцмереж і карають

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Відключення світла у Харкові та області 1 грудня: коли застосують графік
Відключення світла у Харкові та області 1 грудня: коли застосують графік
30.11.2024, 18:33
“Виникають специфічні думки” – Машовець про успіхи росіян під Куп’янськом
“Виникають специфічні думки” – Машовець про успіхи росіян під Куп’янськом
29.11.2024, 09:49
Алкоголь в 11 разів вищий за норму: п’яний водій влаштував ДТП у Харкові
Алкоголь в 11 разів вищий за норму: п’яний водій влаштував ДТП у Харкові
30.11.2024, 18:20
Новини Харкова – головне за 30 листопада: мільярди на метро, що на фронті
Новини Харкова – головне за 30 листопада: мільярди на метро, що на фронті
30.11.2024, 16:44
Без світла у неділю залишиться один із районів Харкова: адреси
Без світла у неділю залишиться один із районів Харкова: адреси
29.11.2024, 13:45
Північнокорейський ПТРК Bulsae-4 підбили на Харківщині (відео)
Північнокорейський ПТРК Bulsae-4 підбили на Харківщині (відео)
30.11.2024, 17:18

Новини за темою:

18:20
Алкоголь в 11 разів вищий за норму: п’яний водій влаштував ДТП у Харкові
17:18
Північнокорейський ПТРК Bulsae-4 підбили на Харківщині (відео)
16:44
Новини Харкова – головне за 30 листопада: мільярди на метро, що на фронті
16:40
Окупанти марно атакували оборонні рубежі на півночі Харківщини – Генштаб
13:50
Понад 2 млрд грн заклали в держбюджеті-2025 на будівництво метро в Харкові

Ви читали новину: «Алкоголь в 11 разів вищий за норму: п’яний водій влаштував ДТП у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2024 в 18:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водій, рівень алкоголю у крові якого перевищував норму в 11 разів, влаштував ДТП на вулиці Петра Свинаренка 29 листопада.".