Алкоголь в 11 разів вищий за норму: п’яний водій влаштував ДТП у Харкові
Фото: УПП у Харківській області
Водій, рівень алкоголю у крові якого перевищував норму в 11 разів, влаштував ДТП на вулиці Петра Свинаренка 29 листопада.
Близько 20-ї водій автомобіля “ВАЗ”, рухаючись заднім ходом, наїхав на припарковану машину, інформують в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Під час спілкування інспектори виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Прилад “Drager” показав 2.23 проміле алкоголю у крові чоловіка, що більш ніж в 11 разів перевищує допустиму норму. З результатом водій погодився.
Чоловіка відсторонили від керування та склали адміністративні протоколи за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. Ці матеріали передадуть до суду.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2024 в 18:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водій, рівень алкоголю у крові якого перевищував норму в 11 разів, влаштував ДТП на вулиці Петра Свинаренка 29 листопада.".