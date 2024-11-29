Порушників ПДР у Харкові копи знаходять за відео із соцмереж і карають

Патрульні поліцейські протягом останніх кількох днів розшукали за відео з соцмереж і притягнули до відповідальності трьох водіїв, які порушили правила дорожнього руху.

На одному з відео, яке потрапило на очі патрульним, авто BMW рухалося зустрічною смугою і проїхало перехрестя на «червоний». На водія склали адмінпостанову за ч. 2 ст. 122 (проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП, інформують в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

Також копи розшукали та притягнули до відповідальності ще одного водія BMW, який виїхав на зустрічку. Йому виписали адмінпостанову за ч. 2 ст. 122 (порушення правил розташування транспортних засобів) КУпАП.

А 28 листопада патрульні притягнули до відповідальності водія Mitsubishi, який двічі в різні дні їздив зустрічкою та проїхав перехрестя на «червоний».