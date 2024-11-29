Нарушителей ПДД в Харькове копы находят по видео из соцсетей и наказывают
Патрульные полицейские в течение последних нескольких дней разыскали по видео из соцсетей и привлекли к ответственности троих водителей, нарушивших правила дорожного движения.
На одном из видео, которое попалось на глаза патрульным, авто BMW двигалось по встречной полосе и проехало перекресток на «красный». На водителя составили админпостановление по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП, информируют в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Также копы разыскали и привлекли к ответственности еще одного водителя BMW, который выехал на встречку. Ему выписали админпостановление по ч. 2 ст. 122 (нарушение правил расположения транспортных средств) КУоАП.
А 28 ноября патрульные привлекли к ответственности водителя Mitsubishi, который дважды в разные дни ездил по встречке и проехал перекресток на «красный».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, патрульная полиция Харьковской области, ПДД;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 21:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные полицейские в течение последних нескольких дней разыскали по видео из соцсетей и привлекли к ответственности троих водителей, нарушивших правила дорожного движения.".