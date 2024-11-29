Нарушителей ПДД в Харькове копы находят по видео из соцсетей и наказывают

Патрульные полицейские в течение последних нескольких дней разыскали по видео из соцсетей и привлекли к ответственности троих водителей, нарушивших правила дорожного движения.

На одном из видео, которое попалось на глаза патрульным, авто BMW двигалось по встречной полосе и проехало перекресток на «красный». На водителя составили админпостановление по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП, информируют в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Также копы разыскали и привлекли к ответственности еще одного водителя BMW, который выехал на встречку. Ему выписали админпостановление по ч. 2 ст. 122 (нарушение правил расположения транспортных средств) КУоАП.

А 28 ноября патрульные привлекли к ответственности водителя Mitsubishi, который дважды в разные дни ездил по встречке и проехал перекресток на «красный».