Алкоголя в 11 раз выше нормы: пьяный водитель устроил ДТП в Харькове

Водитель, уровень алкоголя в крови которого превышал норму в 11 раз, устроил ДТП на улице Петра Свинаренко 29 ноября.

Около 20:00 водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь задним ходом, наехал на припаркованную машину, информируют в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

В ходе общения инспекторы обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Прибор «Drager» показал 2.23 промилле алкоголя в крови мужчины, что более чем в 11 раз превышает допустимую норму. С результатом водитель согласился.

Мужчину отстранили от управления и составили административные протоколы по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее за ДТП), ч.1 ст.130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. Эти материалы передадут в суд.

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