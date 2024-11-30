Live
  • Сб 30.11.2024
  • Харьков  -0°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.86

Алкоголя в 11 раз выше нормы: пьяный водитель устроил ДТП в Харькове

Происшествия 18:20   30.11.2024
Елена Нагорная
Алкоголя в 11 раз выше нормы: пьяный водитель устроил ДТП в Харькове Фото: УПП в Харьковской области

Водитель, уровень алкоголя в крови которого превышал норму в 11 раз, устроил ДТП на улице Петра Свинаренко 29 ноября.

Около 20:00 водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь задним ходом, наехал на припаркованную машину, информируют в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

В ходе общения инспекторы обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Прибор «Drager» показал 2.23 промилле алкоголя в крови мужчины, что более чем в 11 раз превышает допустимую норму. С результатом водитель согласился.

Мужчину отстранили от управления и составили административные протоколы по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее за ДТП), ч.1 ст.130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. Эти материалы передадут в суд.

Читайте также: Нарушителей ПДД в Харькове копы находят по видео из соцсетей и наказывают

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Смертельный авиаудар и штурмы: Генштаб — о сутках на Харьковщине
Смертельный авиаудар и штурмы: Генштаб — о сутках на Харьковщине
30.11.2024, 08:26
Новости Харькова — главное за 30 ноября: миллиарды на метро, что на фронте
Новости Харькова — главное за 30 ноября: миллиарды на метро, что на фронте
30.11.2024, 16:44
Укрытие в Харькове на 100 человек забрали из «частных рук» — прокуратура
Укрытие в Харькове на 100 человек забрали из «частных рук» — прокуратура
29.11.2024, 16:26
Возвращение на службу после СОЧ: разъяснение Харьковского ОТЦК и СП
Возвращение на службу после СОЧ: разъяснение Харьковского ОТЦК и СП
30.11.2024, 14:55
Работали бывшие «беркутовцы»: харьковчан подозревают в помощи ДРГ врага
Работали бывшие «беркутовцы»: харьковчан подозревают в помощи ДРГ врага
28.11.2024, 11:00
Отключения света в Харькове и области 1 декабря: когда применят график
Отключения света в Харькове и области 1 декабря: когда применят график
30.11.2024, 18:33

Новости по теме:

18:20
Алкоголя в 11 раз выше нормы: пьяный водитель устроил ДТП в Харькове
17:18
Северокорейский ПТРК Bulsae-4 подбили на Харьковщине (видео)
16:44
Новости Харькова — главное за 30 ноября: миллиарды на метро, что на фронте
16:40
Оккупанты тщетно атаковали оборонные рубежи на севере Харьковщины — Генштаб
13:50
Больше 2 млрд грн заложили в госбюджете-2025 на строительство метро в Харькове

Вы читали новость: «Алкоголя в 11 раз выше нормы: пьяный водитель устроил ДТП в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2024 в 18:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водитель, уровень алкоголя в крови которого превышал норму в 11 раз, устроил ДТП на улице Петра Свинаренко 29 ноября.".