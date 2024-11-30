Алкоголя в 11 раз выше нормы: пьяный водитель устроил ДТП в Харькове
Фото: УПП в Харьковской области
Водитель, уровень алкоголя в крови которого превышал норму в 11 раз, устроил ДТП на улице Петра Свинаренко 29 ноября.
Около 20:00 водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь задним ходом, наехал на припаркованную машину, информируют в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
В ходе общения инспекторы обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Прибор «Drager» показал 2.23 промилле алкоголя в крови мужчины, что более чем в 11 раз превышает допустимую норму. С результатом водитель согласился.
Мужчину отстранили от управления и составили административные протоколы по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее за ДТП), ч.1 ст.130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. Эти материалы передадут в суд.
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2024 в 18:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водитель, уровень алкоголя в крови которого превышал норму в 11 раз, устроил ДТП на улице Петра Свинаренко 29 ноября.".