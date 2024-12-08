«Это слишком мало» — Терехов о домах, которые восстанавливают в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов 8 декабря заявил, что для восстановления города обращается за помощью к различным странам мира и международным организациям.

«Харьков испытал очень ужасные разрушения. Хочу сказать, что ни у одного города Украины нет таких разрушений, которые есть в городе Харькове. Такая печальная статистика, что в Харькове разбито 9 тысяч домов. Это и многоэтажные дома, и, к сожалению, частные дома, поэтому очень много разрушений. И чтобы все это восстановить, нужны огромные средства. Это лишь примерно 10 миллиардов евро. Ни один город не в состоянии самостоятельно это сделать, и ни одна страна не сможет. Мы делаем все возможное для того, чтобы отстроить. И в этом году мы отстроим 100 домов, которые были разбиты. Но это слишком мало, и это мы прекрасно понимаем. Поэтому мы обращаемся и к правительству, и к другим странам, городам-побратимам, нашим финансовым партнерам, международным финансовым организациям, различным международным фондам для того, чтобы иметь возможность все-таки понемногу отстраивать город», — сказал Терехов в эфире нацмарафона.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он отметил: тех харьковчан, которые остались без жилья из-за российских обстрелов, расселяют на территории города. Преимущественно для этого используют студенческие общежития, которые опустели из-за перевода образования в онлайн.

«Вы помните, что до начала войны в Харькове работало очень много вузов, постоянно училось около 300 тысяч студентов, поэтому такие мощности у нас есть. Но, на самом деле, очень многие отказываются от этого размещения. Они снимают квартиры возле своих домов или в других районах города Харькова, но не уезжают из Харькова», — подчеркнул мэр.