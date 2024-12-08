“Це занадто мало” – Терехов про будинки, які відновлюють у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов 8 грудня заявив, що для відновлення міста звертається за допомогою до різних країн світу та міжнародних організацій.

“Харків зазнав дуже жахливих руйнацій. Хочу сказати, що жодне місто України не має таких руйнацій, які є у місті Харкові. Така сумна статистика, що в Харкові розтрощено 9 тисяч будинків. Це і багатоповерхові будинки, й, на жаль, приватні будинки, тому дуже багато руйнацій, які є. І щоб все це відбудувати, відновити, потрібні величезні кошти. Це тільки приблизно 10 мільярдів євро. Жодне місто не в змозі самостійно це зробити, і жодна країна не зможе. Тому, хочу сказати, що дійсно, ми сьогодні робимо все можливе для того, щоб відбудувати. І в цьому році ми відновимо, відбудуємо 100 будинків, які були розтрощені, але це занадто-занадто мало, і це ми чудово розуміємо. Тому ми звертаємось і до уряду, і до інших країн, міст-побратимів, наших фінансових партнерів, міжнародних фінансових організацій, різноманітних міжнародних фондів для того, щоб мати можливість все ж таки потрошечку відбудовувати місто”, – сказав Терехов у етері нацмарафону.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він зазначив: тих харків’ян, які залишилися без житла через російські обстріли, розселяють на території міста. Переважно для цього використовують студентські гуртожитки, які спорожніли через переведення освіти в онлайн.

“Ви пам’ятаєте, що до початку війни в Харкові працювало дуже багато вишів, перебувало в Харкові, постійно навчалося приблизно 300 тисяч студентів, тому такі потужності в нас є. Але насправді дуже багато людей відмовляється від цього розміщення. Вони винаймають квартири біля своїх будинків чи в інших районах міста Харкова, але не виїжджають з Харкова”, – наголосив мер.