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Враг пытался продвинуться в районе Волчанска — Генштаб ВСУ

Фронт 08:21   08.12.2024
Оксана Горун
Враг пытался продвинуться в районе Волчанска — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб в утренней сводке 8 декабря проинформировал о двух атаках на Харьковском направлении и девяти — на Купянском.

«На Харьковском направлении враг дважды тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Масютовки, Глушковки, Колесниковки и Зеленого Гая», — сообщили в Генштабе.

Также армия РФ нанесла по Харьковщине серию авиаударов. Они пришлись по районам населенных пунктов Орешанка (в Золочевской громаде), Казачья Лопань (в Дергачевской громаде), Ковшаровка, Западное и Великая Шапковка (все три — в Купянском районе).

Силы обороны в свою очередь наносят удары по противнику. По данным ГШ, за сутки ракетные войска и артиллерия поразили один район сосредоточения личного состава оккупантов, три их пункта управления и еще один важный объект. Подробные данные о потерях армии РФ:

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2024 в 08:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб в утренней сводке 8 декабря проинформировал о двух атаках на Харьковском направлении и девяти — на Купянском".