Враг пытался продвинуться в районе Волчанска — Генштаб ВСУ

Генштаб в утренней сводке 8 декабря проинформировал о двух атаках на Харьковском направлении и девяти — на Купянском.

«На Харьковском направлении враг дважды тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Масютовки, Глушковки, Колесниковки и Зеленого Гая», — сообщили в Генштабе.

Также армия РФ нанесла по Харьковщине серию авиаударов. Они пришлись по районам населенных пунктов Орешанка (в Золочевской громаде), Казачья Лопань (в Дергачевской громаде), Ковшаровка, Западное и Великая Шапковка (все три — в Купянском районе).

Силы обороны в свою очередь наносят удары по противнику. По данным ГШ, за сутки ракетные войска и артиллерия поразили один район сосредоточения личного состава оккупантов, три их пункта управления и еще один важный объект. Подробные данные о потерях армии РФ:

