Враг пытался продвинуться в районе Волчанска — Генштаб ВСУ
Генштаб в утренней сводке 8 декабря проинформировал о двух атаках на Харьковском направлении и девяти — на Купянском.
«На Харьковском направлении враг дважды тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Масютовки, Глушковки, Колесниковки и Зеленого Гая», — сообщили в Генштабе.
Также армия РФ нанесла по Харьковщине серию авиаударов. Они пришлись по районам населенных пунктов Орешанка (в Золочевской громаде), Казачья Лопань (в Дергачевской громаде), Ковшаровка, Западное и Великая Шапковка (все три — в Купянском районе).
Силы обороны в свою очередь наносят удары по противнику. По данным ГШ, за сутки ракетные войска и артиллерия поразили один район сосредоточения личного состава оккупантов, три их пункта управления и еще один важный объект. Подробные данные о потерях армии РФ:
Читайте также: Асад бежал: режим диктатора в Сирии пал, заявляют повстанцы
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, купянское направление, новости Харькова, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Враг пытался продвинуться в районе Волчанска — Генштаб ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 декабря 2024 в 08:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб в утренней сводке 8 декабря проинформировал о двух атаках на Харьковском направлении и девяти — на Купянском".