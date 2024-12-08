Live
  • Нд 08.12.2024
  • Харків  -1°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.81

Ворог намагався просунутися в районі Вовчанська – Генштаб ЗСУ

Фронт 08:21   08.12.2024
Оксана Горун
Ворог намагався просунутися в районі Вовчанська – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб у ранковому зведенні 8 грудня поінформував про дві атаки на Харківському напрямку та дев’ять – на Куп’янському.

На Харківському напрямку ворог двічі марно намагався просунутись в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку за добу, що минула відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Масютівки, Глушківки, Колісниківки та Зеленого Гаю”, – повідомили в Генштабі.

Також армія РФ завдала по Харківщині серію авіаударів. Вони припали по районах населених пунктів Орішанка (у Золочівській громаді), Козача Лопань (у Дергачівській громаді), Ківшарівка, Западне та Велика Шапківка (усі три – в Куп’янському районі).

Сили оборони своєю чергою завдають удари по противнику. За даними ГШ, за добу ракетні війська та артилерія вразили один район зосередження особового складу окупантів, три їхні пункти управління та ще один важливий об’єкт. Детальні дані про втрати армії РФ:

Читайте також: Асад утік: режим диктатора в Сирії пав, заявляють повстанці

Автор: Оксана Горун
Популярно
Нічна атака “шахедів”: Синєгубов повідомив, де знайшли уламки БПЛА
Нічна атака “шахедів”: Синєгубов повідомив, де знайшли уламки БПЛА
08.12.2024, 08:44
Новини Харкова — головне за 8 грудня: нічний наліт “шахедів”, фронт
Новини Харкова — головне за 8 грудня: нічний наліт “шахедів”, фронт
08.12.2024, 08:49
Ворог намагався просунутися в районі Вовчанська – Генштаб ЗСУ
Ворог намагався просунутися в районі Вовчанська – Генштаб ЗСУ
08.12.2024, 08:21
Асад утік: режим диктатора в Сирії пав, заявляють повстанці
Асад утік: режим диктатора в Сирії пав, заявляють повстанці
08.12.2024, 07:51
Чоловік загинув у вогні на Харківщині, ще двоє постраждали
Чоловік загинув у вогні на Харківщині, ще двоє постраждали
08.12.2024, 08:05
Сьогодні 8 грудня: яке свято та день в історії
Сьогодні 8 грудня: яке свято та день в історії
08.12.2024, 06:00

Новини за темою:

07:51
Асад утік: режим диктатора в Сирії пав, заявляють повстанці
14:48
Відбиваючи штурм втратив око: матрос з Харківщини отримав медаль від Сирського
11:46
ОТУВ “Харків”: РФ обстріляла позиції ЗСУ 227 разів, ситуація важка
08:15
ГШ: п’ять разів атакувала РФ на Харківському напрямку, дев’ять на Куп’янському
16:51
Шість боїв тривають на Харківському і Куп’янському напрямках – ГШ на 16:00

Ви читали новину: «Ворог намагався просунутися в районі Вовчанська – Генштаб ЗСУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2024 в 08:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб у ранковому зведенні 8 грудня поінформував про дві атаки на Харківському напрямку та дев’ять – на Куп’янському".