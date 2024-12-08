Ворог намагався просунутися в районі Вовчанська – Генштаб ЗСУ

Генштаб у ранковому зведенні 8 грудня поінформував про дві атаки на Харківському напрямку та дев’ять – на Куп’янському.

“На Харківському напрямку ворог двічі марно намагався просунутись в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку за добу, що минула відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Масютівки, Глушківки, Колісниківки та Зеленого Гаю”, – повідомили в Генштабі.

Також армія РФ завдала по Харківщині серію авіаударів. Вони припали по районах населених пунктів Орішанка (у Золочівській громаді), Козача Лопань (у Дергачівській громаді), Ківшарівка, Западне та Велика Шапківка (усі три – в Куп’янському районі).

Сили оборони своєю чергою завдають удари по противнику. За даними ГШ, за добу ракетні війська та артилерія вразили один район зосередження особового складу окупантів, три їхні пункти управління та ще один важливий об’єкт. Детальні дані про втрати армії РФ:

