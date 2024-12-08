Ворог намагався просунутися в районі Вовчанська – Генштаб ЗСУ
Генштаб у ранковому зведенні 8 грудня поінформував про дві атаки на Харківському напрямку та дев’ять – на Куп’янському.
“На Харківському напрямку ворог двічі марно намагався просунутись в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку за добу, що минула відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Масютівки, Глушківки, Колісниківки та Зеленого Гаю”, – повідомили в Генштабі.
Також армія РФ завдала по Харківщині серію авіаударів. Вони припали по районах населених пунктів Орішанка (у Золочівській громаді), Козача Лопань (у Дергачівській громаді), Ківшарівка, Западне та Велика Шапківка (усі три – в Куп’янському районі).
Сили оборони своєю чергою завдають удари по противнику. За даними ГШ, за добу ракетні війська та артилерія вразили один район зосередження особового складу окупантів, три їхні пункти управління та ще один важливий об’єкт. Детальні дані про втрати армії РФ:
Читайте також: Асад утік: режим диктатора в Сирії пав, заявляють повстанці
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, генштаб, купянское направление, новини Харкова, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ворог намагався просунутися в районі Вовчанська – Генштаб ЗСУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2024 в 08:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб у ранковому зведенні 8 грудня поінформував про дві атаки на Харківському напрямку та дев’ять – на Куп’янському".