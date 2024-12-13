Сегодня 13 декабря: какой праздник и день в истории

13 декабря 2004 года Андрей Шевченко стал обладателем «Золотого мяча», а в 1991-м создали Федерацию футбола Украины. В разные годы в этот день родились выдающиеся украинцы: композитор Николай Леонтович, писатель Николай Хвылевой и философ и диссидент Евгений Сверстюк. В 1577-м в кругосветное путешествие отправилась экспедиция Фрэнсиса Дрейка, а в 1642-м моряки Тасмана открыли Южный остров – часть Новой Зеландии. В 1937-м войска Японии захватили китайский город Нанкин, устроив после этого в нем кровавую резню.

Праздники и памятные даты 13 декабря

13 декабря в мире – Международный день скрипки.

Также сегодня: День рождественского свитера, День какао, День лошади.

13 декабря в истории

13 декабря 1577 года началось кругосветное путешествие под командованием Фрэнсиса Дрейка. Подробнее.

13 декабря 1642 года отряд кораблей голландской Ост-Индской компании под командованием Абеля Янсзона Тасмана, исследуя воды Тихого Океана, открыл Южный остров – часть Новой Зеландии. Подробнее.

13 декабря 1877 года родился автор музыки всемирно известного «Щедрика» Николай Леонтович. Подробнее.

13 декабря 1893 года на территории Харьковской области (а сейчас – Сумщины), в Тростянце, родился Николай Хвылевой (настоящая фамилия — Фитилев). Подробнее.

13 декабря 1928 года на Волыни родился будущий украинский литературовед, философ и диссидент Евгений Сверстюк. Подробнее.

13 декабря 1937 года японские войска захватили китайский город Нанкин, бывший тогда столицей страны. Это произошло во время Второй японо-китайской войны. Подробнее.

13 декабря 1939 года Лига наций объявила СССР страной-агрессором после вторжения Советского Союза в Финляндию.

13 декабря 1991 года основали Федерацию футбола Украины (сейчас — Украинская ассоциация футбола). До 1991 года футболом в Украине занималась Федерация футбола УССР. После провозглашения независимости исполком Федерации решил провести пленум, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Ведь для участия украинских футболистов в международных турнирах была необходима национальная федерация, которая подготовит и подаст документы для вступления в ФИФА и УЕФА. Одним из главных лоббистов процесса создания ФФУ был легендарный вратарь киевского «Динамо» (на тот момент уже футбольный функционер) Виктор Банников. Он уже вошел в историю украинского футбола, установив рекорд – 1122 «сухих» минут подряд. А дальше стал еще и первым президентом Всеукраинской спортивной общественной организации «Федерация футбола Украины». Перед созданием ФФУ Банников провел предварительные переговоры с президентом УЕФА Леннартом Юханссоном, получив заверения, что Украину как можно скорее примут в европейское футбольное сообщество.

Так что 13 декабря в большом зале Министерства по делам молодежи, спорта и туризма провели собрание бывшей Федерации футбола УССР, на котором она провозгласила свою независимость. Заявление по этому поводу утвердили единогласно. Оно содержало, в частности, следующий текст: «Федерация футбола Украины выполнила все свои обязательства перед Федерацией футбола СССР и заявляет о своем выходе из ее состава… Федерация футбола – самостоятельная независимая, общественная организация, не входящая в состав федераций других государств». В дальнейшем функционеры подготовили документы для вступления в международные футбольные ассоциации. В начале 1992-го ФИФА и УЕФА, не дожидаясь своих очередных конгрессов, сообщили, что предоставили статус временного члена национальной федерации Украины (а также федерациям ряда постсоветских республик). Официально процедура вступления в УЕФА завершилась 25 июня 1992 года, в ФИФА — 3 июля 1992 года. Из-за процедурных моментов сборная Украины не смогла принять участие в чемпионате Европы – вместо этого там была представлена ​​странная команда «сборная СНГ». Это было компромиссное решение УЕФА, как «не переигрывать» весь отбор и одновременно допустить футболистов бывшего СССР к соревнованиям. Больше экспериментов со «сборной СНГ» не повторяли.

13 декабря 2004 года Андрей Шевченко стал обладателем «Золотого мяча». Подробнее.

Церковный праздник 13 декабря

13 декабря чтят память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Они пострадали за Христа в Армении во времена правления римского императора Диоклетиана. Первым пыткам подвергли священника Аравийской церкви Авксентия. Его мучения наблюдал мэр города Саталиона Евстратий, он был тайным христианином. Он не выдержал и заявил о своей вере публично, за что его жестоко избили и сожгли. Авксентия бросили в тюрьму, а впоследствии обезглавили. В то же время христианина Мардария повесили вниз головой, мученику Евгению вырвали язык, отрубили руки и ноги, а затем – голову. Воина Ореста также отдали под суд за веру в Христа и приговорили к сожжению на горячей металлической решетке.

Народные приметы

Если 13 декабря выпал снег, он будет лежать до апреля.

Если погода морозная и ясная – летом будет хороший урожай, а если теплая – то плохой.

Что нельзя делать 13 декабря

Нельзя оскорблять животных.

Нельзя ругаться с близкими.

Нельзя никому отказывать в помощи.