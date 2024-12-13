Сьогодні 13 грудня: яке свято та день в історії

13 грудня 2004 року Андрій Шевченко став володарем “Золотого м’яча”, а в 1991-му створили Федерацію футболу України. У різні роки в цей день народилися визначні українці: композитор Микола Леонтович, письменник Микола Хвильовий та філософ і дисидент Євген Сверстюк. У 1577-му в подорож навколо світу вирушила експедиція Френсіса Дрейка, а в 1642-му моряки Тасмана відкрили Південний острів – частину Нової Зеландії. У 1937-му війська Японії захопили китайське місто Нанкін, влаштувавши після цього в ньому криваву різанину.

Свята та пам’ятні дати 13 грудня

13 грудня у світі – Міжнародний день скрипки.

Також сьогодні: День різдвяного светра, День какао, День коня.

13 грудня в історії

13 грудня 1577 року розпочалася навколосвітня подорож під командуванням Френсіса Дрейка. Детальніше.

13 грудня 1642 року загін кораблів голландської Ост-Індської компанії під командуванням Абеля Янсзона Тасмана, досліджуючи води Тихого Океану, відкрив Південний острів – частину Нової Зеландії. Детальніше.

13 грудня 1877 року народився автор музики всесвітньо відомого “Щедрика” Микола Леонтович. Докладніше.

13 грудня 1893 року на території Харківської області (а зараз – Сумщини), у Тростянці, народився Микола Хвильовий (справжнє прізвище – Фітільов). Докладніше.

13 грудня 1928 року на Волині народився майбутній український літературознавець, філософ та дисидент Євген Сверстюк. Докладніше.

13 грудня 1937 року японські війська захопили китайське місто Нанкін, що було тоді столицею країни. Це сталося під час Другої японсько-китайської війни. Докладніше.

13 грудня 1939 року Ліга націй оголосила СРСР країною-агресором після вторгнення Радянського Союзу до Фінляндії.

13 грудня 1991 року заснували Федерацію футболу України (зараз – Українська асоціація футболу). До 1991 року футболом в Україні займалася Федерація футболу УРСР. Після проголошення незалежності виконком Федерації вирішив провести пленум, щоб визначитись із подальшими діями. Адже для участі українських футболістів у міжнародних турнірах була необхідна національна федерація, яка підготує та подасть документи для вступу до ФІФА та УЄФА. Одним із головних лобістів процесу створення ФФУ був легендарний воротар київського “Динамо” (на той момент уже футбольний функціонер) Віктор Банніков. Він уже увійшов до історії українського футболу, встановивши рекорд – 1122 “сухих” хвилин поспіль. А далі став ще й першим президентом Всеукраїнської спортивної громадської організації “Федерація футболу України”. Перед створенням ФФУ Банніков провів попередні переговори з президентом УЄФА Леннартом Юганссоном, отримавши запевнення, що Україну якнайшвидше приймуть до європейської футбольної спільноти.

Тож 13 грудня у великій залі Міністерства у справах молоді, спорту та туризму провели збори колишньої Федерації футболу УРСР, на яких вона проголосила свою незалежність. Заяву із цього приводу затвердили одноголосно. Вона містила, зокрема, наступний текст: “Федерація футболу України виконала всі свої зобов’язання перед Федерацією футболу СРСР і заявляє про свій вихід із її складу… Федерація футболу – самостійна незалежна, громадська організація, яка не входить до складу федерацій інших держав”. Надалі функціонери підготували документи для вступу до міжнародних футбольних асоціацій. На початку 1992-го ФІФА та УЄФА, не чекаючи своїх чергових конгресів, повідомили, що надали статус тимчасового члена національній федерації України (а також федераціям низки пострадянських республік). Офіційно процедура вступу до УЄФА завершилася 25 червня 1992 року, до ФІФА – 3 липня 1992 року. Через процедурні моменти збірна України не змогла взяти участь у чемпіонаті Європи – натомість там була представлена ​​дивна команда “збірна СНД”. Це було компромісне рішення УЄФА, як “не перегравати” весь відбір та водночас допустити футболістів колишнього СРСР до змагань. Більше експериментів із “збірною СНД” не повторювали.

13 грудня 2004 року Андрій Шевченко став володарем “Золотого м’яча”. Докладніше.

Церковне свято 13 грудня

13 грудня вшановують пам’ять мучеників Євстратiя, Авксентiя, Євгенiя, Мардарiя та Ореста. Вони постраждали за Христа у Вірменії в часи правління римського імператора Діоклетіана. Першим тортурам піддали священника Аравійської церкви Авксентія. Його муки спостерігав мер міста Саталіона Євстратій, він був таємним християнином. Він не витримав і заявив про свою віру публічно, за що його жорстоко побили та спалили. Авксентія кинули до в’язниці, а згодом обезголовили. Водночас християнина Мардарія повісили вниз головою, мученику Євгенію вирвали язик, відрубали руки й ноги, а потім – голову. Воїна Ореста також віддали під суд за віру в Христа й засудили до спалення на гарячій металевій решітці.

Народні прикмети

Якщо 13 грудня випав сніг, то він лежатиме до квітня.

Якщо погода морозна та ясна – влітку буде хороший урожай, а якщо тепла – то поганий.

Що не можна робити 13 грудня

Не можна ображати тварин.

Не можна лаятися з близькими.

Не можна нікому відмовляти в допомозі.