Вифлеемский огонь мира привезли в Харьков (фото)

Вифлеемский огонь мира представители Национальной скаутской организации «Пласт» передали мэру Игорю Терехову.

Пластуны рассказали об истории Вифлеемского огня, его символическом значении как посланника мира, любви и единения. Терехов поблагодарил скаутов за их важную миссию, передает пресс-служба мэрии.

«Это уже стало для всех нас доброй традицией. Поздравляю вас с наступающими праздниками и искренне верю, что мир наступит, и мы будем встречаться в дальнейшем в совершенно других условиях» — сказал мэр.



Фото: Харьковский горсовет



Фото: Харьковский горсовет



Фото: Харьковский горсовет

Традиция передачи огня берет начало в конце 80-х прошлого века. Пластунские организации со всего мира ежегодно проводят международную акцию накануне Рождества. Австрийские скауты берут огонь в Вифлееме и доставляют его самолетом в Австрию, где эстафета передается пластунам из других стран. С началом российско-украинской войны огонь и рождественские подарки направляют украинским защитникам в зону боевых действий.

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