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Вифлеемский огонь мира привезли в Харьков (фото)

Общество 20:31   19.12.2024
Елена Нагорная
Вифлеемский огонь мира привезли в Харьков (фото) Фото: Харьковский горсовет

Вифлеемский огонь мира представители Национальной скаутской организации «Пласт» передали мэру Игорю Терехову.

Пластуны рассказали об истории Вифлеемского огня, его символическом значении как посланника мира, любви и единения. Терехов поблагодарил скаутов за их важную миссию, передает пресс-служба мэрии.

«Это уже стало для всех нас доброй традицией. Поздравляю вас с наступающими праздниками и искренне верю, что мир наступит, и мы будем встречаться в дальнейшем в совершенно других условиях» — сказал мэр.


Фото: Харьковский горсовет


Фото: Харьковский горсовет


Фото: Харьковский горсовет

Традиция передачи огня берет начало в конце 80-х прошлого века. Пластунские организации со всего мира ежегодно проводят международную акцию накануне Рождества. Австрийские скауты берут огонь в Вифлееме и доставляют его самолетом в Австрию, где эстафета передается пластунам из других стран. С началом российско-украинской войны огонь и рождественские подарки направляют украинским защитникам в зону боевых действий.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 20:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вифлеемский огонь мира представители Национальной скаутской организации «Пласт» передали мэру Игорю Терехову.".