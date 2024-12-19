Вифлеемский огонь мира привезли в Харьков (фото)
Вифлеемский огонь мира представители Национальной скаутской организации «Пласт» передали мэру Игорю Терехову.
Пластуны рассказали об истории Вифлеемского огня, его символическом значении как посланника мира, любви и единения. Терехов поблагодарил скаутов за их важную миссию, передает пресс-служба мэрии.
«Это уже стало для всех нас доброй традицией. Поздравляю вас с наступающими праздниками и искренне верю, что мир наступит, и мы будем встречаться в дальнейшем в совершенно других условиях» — сказал мэр.
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Традиция передачи огня берет начало в конце 80-х прошлого века. Пластунские организации со всего мира ежегодно проводят международную акцию накануне Рождества. Австрийские скауты берут огонь в Вифлееме и доставляют его самолетом в Австрию, где эстафета передается пластунам из других стран. С началом российско-украинской войны огонь и рождественские подарки направляют украинским защитникам в зону боевых действий.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Вифлеемский огонь, Игорь Терехов, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 20:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вифлеемский огонь мира представители Национальной скаутской организации «Пласт» передали мэру Игорю Терехову.".