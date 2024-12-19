Вифлеємський вогонь миру привезли в Харків (фото)
Вифлеємський вогонь миру представники Національної скаутської організації “Пласт” передали меру Ігорю Терехову.
Пластуни розповіли про історію Вифлеємського вогню, його символічне значення як посланця миру, любові та єднання. Терехов подякував скаутам за їхню важливу місію, передає пресслужба мерії.
“Це вже стало для всіх нас доброю традицією. Вітаю вас із прийдешніми святами та щиро вірю, що мир настане, і ми зустрічатимемося надалі в зовсім інших умовах”, – сказав мер.
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Традиція передачі вогню бере початок наприкінці 80-х минулого століття. Пластунські організації з усього світу щорічно проводять міжнародну акцію напередодні Різдва. Австрійські скаути беруть вогонь у Вифлеємі та доправляють його літаком до Австрії, де естафета передається пластунам з інших країн. З початком російсько-української війни вогонь та різдвяні подарунки передають українським захисникам у зону бойових дій.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, Вифлеемский огонь, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 20:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вифлеємський вогонь миру представники Національної скаутської організації “Пласт” передали меру Ігорю Терехову.".