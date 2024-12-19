Live
  • Чт 19.12.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 41.9
  • EUR 43.96

Вифлеємський вогонь миру привезли в Харків (фото)

Суспільство 20:31   19.12.2024
Олена Нагорна
Вифлеємський вогонь миру привезли в Харків (фото) Фото: Харківська міськрада

Вифлеємський вогонь миру представники Національної скаутської організації “Пласт” передали меру Ігорю Терехову.

Пластуни розповіли про історію Вифлеємського вогню, його символічне значення як посланця миру, любові та єднання. Терехов подякував скаутам за їхню важливу місію, передає пресслужба мерії.

Це вже стало для всіх нас доброю традицією. Вітаю вас із прийдешніми святами та щиро вірю, що мир настане, і ми зустрічатимемося надалі в зовсім інших умовах”, – сказав мер.


Фото: Харківська міськрада


Фото: Харківська міськрада


Фото: Харківська міськрада

Традиція передачі вогню бере початок наприкінці 80-х минулого століття. Пластунські організації з усього світу щорічно проводять міжнародну акцію напередодні Різдва. Австрійські скаути беруть вогонь у Вифлеємі та доправляють його літаком до Австрії, де естафета передається пластунам з інших країн. З початком російсько-української війни вогонь та різдвяні подарунки передають українським захисникам у зону бойових дій.

Читайте також: Де і коли відбудуться заходи з нагоди Різдва та Нового Року у Харкові

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Жінка загинула у ДТП у Салтівському районі Харкова (фото)
Жінка загинула у ДТП у Салтівському районі Харкова (фото)
19.12.2024, 22:34
Зеленський вирішив звільнитись: реакція людей
Зеленський вирішив звільнитись: реакція людей
18.12.2024, 13:15
Запобігти зриву опалювального сезону: Зеленський звернувся до Офісу президента
Запобігти зриву опалювального сезону: Зеленський звернувся до Офісу президента
19.12.2024, 22:15
Новини Харкова — головне 19.12: обстріли, Зеленського не звільнили
Новини Харкова — головне 19.12: обстріли, Зеленського не звільнили
19.12.2024, 22:37
Про уповільнення українізації, особливо серед молоді, заявив мовний омбудсмен
Про уповільнення українізації, особливо серед молоді, заявив мовний омбудсмен
19.12.2024, 21:06
Потрібні машиністи: Харківський метрополітен запрошує на навчання
Потрібні машиністи: Харківський метрополітен запрошує на навчання
19.12.2024, 19:23

Новини за темою:

12:12
Терехов скликає сесію міськради в Харкові: депутати зберуться у п’ятницю
21:18
Духовний міжконфесійний центр хочуть створити на цвинтарі в Харкові
16:02
БпЛА «Молния» вдарив вранці по ТРЦ у Харкові: наслідки (фото, відео)
18:19
Швидше відновити Харків: Терехов і Садовий домовилися співпрацювати
19:22
Буде повторна експертиза: жителі дому на Метробудівників говорили з Тереховим

Ви читали новину: «Вифлеємський вогонь миру привезли в Харків (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 20:31;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вифлеємський вогонь миру представники Національної скаутської організації “Пласт” передали меру Ігорю Терехову.".