Новости Харькова — главное 22.12: бои в Харьковской области, обстрел сел

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

12:41

Россияне ударили дроном по прохожему в Купянске

Россияне сегодня атаковали Купянск боевым дроном с боеприпасом, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Гражданский 56-летний мужчина, шедший по улице, получил ранение конечностей. Ранения привели к ампутации», — рассказал Синегубов.

9:04

Россияне обстреляли села Сеньково и Борщевая в Харьковской области

Об обстреле сел Сеньково и Борщевая 21 декабря сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

21 декабря россияне в 9:38 ударили по Купянскому району, деревне Сеньково. В результате обстрела горел частный дом. Без пострадавших.

Также 21 декабря 09:38 под обстрелом находился Харьковский р-н, Липецка ТГ, село Борщевая. Обстрел был по открытой территории.

10 боев на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне продолжали атаковать, всего произошло шесть боев, сообщил Генштаб ВСУ.

Они шли у Казачьей Лопани, Высокой Яруги и Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошли четыре вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмы россиян у Петропавловки и Кругляковки.