Live
  • Вс 22.12.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.93
  • EUR 43.58

Новости Харькова — главное 22.12: бои в Харьковской области, обстрел сел

Происшествия 12:41   22.12.2024
Оксана Якушко
Новости Харькова — главное 22.12: бои в Харьковской области, обстрел сел Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

12:41

Россияне ударили дроном по прохожему в Купянске

Россияне сегодня атаковали Купянск боевым дроном с боеприпасом, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Гражданский 56-летний мужчина, шедший по улице, получил ранение конечностей. Ранения привели к ампутации», — рассказал Синегубов.

9:04

Россияне обстреляли села Сеньково и Борщевая в Харьковской области

Об обстреле сел Сеньково и Борщевая 21 декабря сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

21 декабря россияне в 9:38 ударили по Купянскому району, деревне Сеньково. В результате обстрела горел частный дом. Без пострадавших.

Также 21 декабря 09:38 под обстрелом находился Харьковский р-н, Липецка ТГ, село Борщевая. Обстрел был по открытой территории.

10 боев на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне продолжали атаковать, всего произошло шесть боев, сообщил Генштаб ВСУ.

Они шли у Казачьей Лопани, Высокой Яруги и Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошли четыре вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмы россиян у Петропавловки и Кругляковки.

Читайте также: Сегодня 22 декабря: какой праздник и день в истории

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Россияне атаковали вдоль границы к северу от Харькова – ISW
Россияне атаковали вдоль границы к северу от Харькова – ISW
22.12.2024, 09:46
Новости Харькова — главное 22.12: бои в Харьковской области, обстрел сел
Новости Харькова — главное 22.12: бои в Харьковской области, обстрел сел
22.12.2024, 12:41
Множественными ножевыми ранениями закончилась драка в кафе на Харьковщине
Множественными ножевыми ранениями закончилась драка в кафе на Харьковщине
21.12.2024, 21:37
ВСУ ликвидировали бронетанковую группу РФ на Купянском направлении (видео)
ВСУ ликвидировали бронетанковую группу РФ на Купянском направлении (видео)
22.12.2024, 12:07
Сегодня 22 декабря: какой праздник и день в истории
Сегодня 22 декабря: какой праздник и день в истории
22.12.2024, 06:00
Россияне ударили дроном по прохожему в Купянске на Харьковщине
Россияне ударили дроном по прохожему в Купянске на Харьковщине
22.12.2024, 12:38

Новости по теме:

16:16
У границы в Харьковской области идет бой — Генштаб ВСУ
08:17
Враг усилил авиаудары по Харьковщине: Генштаб о пострадавших селах
08:28
Количество штурмов возросло: на Купянщине за сутки было 26 боев – Генштаб
08:14
Враг продолжает обстреливать область, наступал на Харьковщине 10 раз – Генштаб
08:10
ГШ: более четырех тысяч раз обстреляла РФ позиции ВСУ, запустила две тыс. БПЛА

Вы читали новость: «Новости Харькова — главное 22.12: бои в Харьковской области, обстрел сел»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2024 в 12:41;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".