Новости Харькова — главное 22.12: бои в Харьковской области, обстрел сел
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
12:41
Россияне ударили дроном по прохожему в Купянске
Россияне сегодня атаковали Купянск боевым дроном с боеприпасом, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Гражданский 56-летний мужчина, шедший по улице, получил ранение конечностей. Ранения привели к ампутации», — рассказал Синегубов.
9:04
Россияне обстреляли села Сеньково и Борщевая в Харьковской области
Об обстреле сел Сеньково и Борщевая 21 декабря сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
21 декабря россияне в 9:38 ударили по Купянскому району, деревне Сеньково. В результате обстрела горел частный дом. Без пострадавших.
Также 21 декабря 09:38 под обстрелом находился Харьковский р-н, Липецка ТГ, село Борщевая. Обстрел был по открытой территории.
10 боев на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении россияне продолжали атаковать, всего произошло шесть боев, сообщил Генштаб ВСУ.
Они шли у Казачьей Лопани, Высокой Яруги и Волчанска.
На Купянском направлении за сутки произошли четыре вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмы россиян у Петропавловки и Кругляковки.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, главные новости, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2024 в 12:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".