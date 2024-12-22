Новини Харкова — головне 22.12: бої у Харківській області, обстріл сіл

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

12:40

Росіяни вдарили дроном по перехожому у Куп’янську на Харківщині

Росіяни сьогодні атакували Куп’янськ дроном, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Цивільний 56-річний чоловік, що йшов по вулиці, отримав поранення кінцівок. Поранення призвели до ампутації», – розповів Синєгубов.

9:04

Росіяни обстріляли села Сенькове та Борщова на Харківщині

Про обстріл сіл Сенькове та Борщова 21 грудня повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

21 грудня росіяни о 9:38 вдарили по Куп’янському району, селу Сенькове. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Без постраждалих.

Також 21 грудня 09:38 під обстрілом був Харківський р-н, Липецька ТГ, село Борщова. Обстріл був по відкритій території.

10 боїв на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни продовжували атакувати і загалом відбулося шість боїв, повідомив Генштаб ЗСУ.

Вони точилися біля Козачої Лопані, Високої Яруги та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири ворожих атаки. Сили оборони відбивали штурми росіян біля Петропавлівки та Кругляківки.