За $6 тысяч «помогал» уклонистам на Харьковщине – мужчине «светит» 8 лет

26-летнего мужчину будет судить в Харькове по факту получения денег за влияние на МСЭК и отсрочку от армии уклонистам, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Житель поселка Бабаи предлагал военнообязанным получить отсрочку от мобилизации. Он говорил, что имеет связи в МСЭК.

За $6 тысяч обвиняемый обещал оформить документы о наличии у «клиента» заболевания, дающих право на отсрочку. Все организационные моменты мужчина брал на себя — военнообязанному даже не нужно было лично посещать медучреждение.

За «услугу» должны были платить двумя частями. «Клиент» передал дельцу копии личных документов и $4 тысячи в оговоренном месте. Однако получить «оплату» обвиняемый не успел – его задержали правоохранители.

Мужчину будут судить в Червонозаводском районном суде Харькова. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.