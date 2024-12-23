Live
  • Пн 23.12.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.88
  • EUR 43.51

За $6 тысяч «помогал» уклонистам на Харьковщине – мужчине «светит» 8 лет

Происшествия 17:50   23.12.2024
Оксана Якушко
За $6 тысяч «помогал» уклонистам на Харьковщине – мужчине «светит» 8 лет

26-летнего мужчину будет судить в Харькове по факту получения денег за влияние на МСЭК и отсрочку от армии уклонистам, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Житель поселка Бабаи предлагал военнообязанным получить отсрочку от мобилизации. Он говорил, что имеет связи в МСЭК.

За $6 тысяч обвиняемый обещал оформить документы о наличии у «клиента» заболевания, дающих право на отсрочку. Все организационные моменты мужчина брал на себя — военнообязанному даже не нужно было лично посещать медучреждение.

За «услугу» должны были платить двумя частями. «Клиент» передал дельцу копии личных документов и $4 тысячи в оговоренном месте. Однако получить «оплату» обвиняемый не успел – его задержали правоохранители.

Мужчину будут судить в Червонозаводском районном суде Харькова. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также: Как на Харьковщине избегали мобилизации по «студенческой схеме» — СБУ

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Удар по центру Харькова 8.11: экологи оценили ущерб более чем в 212 млн грн
Удар по центру Харькова 8.11: экологи оценили ущерб более чем в 212 млн грн
23.12.2024, 16:32
Харьковское мобильное приложение «Open Kharkiv»: Терехов рассказал как скачать
Харьковское мобильное приложение «Open Kharkiv»: Терехов рассказал как скачать
23.12.2024, 11:21
Новости Харькова — главное за 23.12: погибшие и пострадавшая в пожарах, фронт
Новости Харькова — главное за 23.12: погибшие и пострадавшая в пожарах, фронт
23.12.2024, 16:56
«Тканевые обои, не у каждого в доме такие»: где и как живут ВПО на Харьковщине
«Тканевые обои, не у каждого в доме такие»: где и как живут ВПО на Харьковщине
23.12.2024, 11:08
Пожизненное за убийство всей семьи и прохожего получил мужчина в Харькове
Пожизненное за убийство всей семьи и прохожего получил мужчина в Харькове
23.12.2024, 18:48
Харьковчанам не хватает транспорта: о чем просят Терехова
Харьковчанам не хватает транспорта: о чем просят Терехова
23.12.2024, 12:37

Новости по теме:

17:50
За $6 тысяч «помогал» уклонистам на Харьковщине – мужчине «светит» 8 лет
16:56
Новости Харькова — главное за 23.12: погибшие и пострадавшая в пожарах, фронт
16:52
Семь боев идут на Купянском направлении, два – на Харьковском: ГШ на 16:00
16:32
Удар по центру Харькова 8.11: экологи оценили ущерб более чем в 212 млн грн
15:50
Подростков в Харькове подозревают в поджоге авто ВСУ: возможно работали на РФ

  • Категории: Происшествия, Харьков; ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «За $6 тысяч «помогал» уклонистам на Харьковщине – мужчине «светит» 8 лет»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 17:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26-летнего мужчину будет судить в Харькове по факту получения денег за влияние на МСЭК и отсрочку от армии уклонистам, сообщила Харьковская областная прокуратура.".