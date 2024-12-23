За $6 тысяч «помогал» уклонистам на Харьковщине – мужчине «светит» 8 лет
26-летнего мужчину будет судить в Харькове по факту получения денег за влияние на МСЭК и отсрочку от армии уклонистам, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Житель поселка Бабаи предлагал военнообязанным получить отсрочку от мобилизации. Он говорил, что имеет связи в МСЭК.
За $6 тысяч обвиняемый обещал оформить документы о наличии у «клиента» заболевания, дающих право на отсрочку. Все организационные моменты мужчина брал на себя — военнообязанному даже не нужно было лично посещать медучреждение.
За «услугу» должны были платить двумя частями. «Клиент» передал дельцу копии личных документов и $4 тысячи в оговоренном месте. Однако получить «оплату» обвиняемый не успел – его задержали правоохранители.
Мужчину будут судить в Червонозаводском районном суде Харькова. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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- Категории: Происшествия, Харьков; ;
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 17:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26-летнего мужчину будет судить в Харькове по факту получения денег за влияние на МСЭК и отсрочку от армии уклонистам, сообщила Харьковская областная прокуратура.".