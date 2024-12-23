За $6 тисяч «допомагав» ухилянтам на Харківщині – чоловіку «світить» 8 років
26-річного чоловіка судитиме у Харкові за фактом отримання грошей за вплив на МСЕК та відстрочку від армії ухилянтам, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Мешканець селища Бабаї пропонував військовозобов’язаним отримати відстрочку від мобілізації. Він казав, має зв’язки у МСЕК.
За $6 тисяч обвинувачений обіцяв оформити документи про наявність у «клієнта» захворювання, які надають право на відстрочку. Усі організаційні моменти чоловік брав на себе — військовозобов’язаному навіть не треба було особисто відвідувати медзаклад.
За «послугу» мали платити двома частинами. «Клієнт» передав ділку копії особистих документів та $4 тисячі в обумовленому місці. Однак отримати «оплату» обвинувачений не встиг — його затримали правоохоронці.
Чоловіка судитимуть у Червонозаводському районному суді Харкова. Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2024 в 17:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "26-річного чоловіка судитиме у Харкові за фактом отримання грошей за вплив на МСЕК та відстрочку від армії ухилянтам, повідомила Харківська обласна прокуратура.".