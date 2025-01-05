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Сегодня 5 января: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   05.01.2025
Оксана Горун
Сегодня 5 января: какой праздник и день в истории

5 января – Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). В этот день 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии для Православной церкви Украины. В 1935-м арестовали украинского писателя, выпускника Харьковского университета, Бориса Антоненко-Давыдовича. В 1933-м в Сан-Франциско начали строить мост «Золотые ворота». В 1919-м в Мюнхене создали “предтечу” гитлеровской NSDAP – Немецкую рабочую партию. В 1918-м в УНР появились первые украинские банкноты.  В 1902-м родился воин армии УНР Иван Богун, жизнь которого связана с Харьковом. В 1757-м слуга Робер-Франсуа Дамьен покушался на короля Франции Людовика XV.

Праздники и памятные даты 5 января

5 января – Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).

Сегодня состоится 82-я церемония вручения премии «Золотой глобус» — одного из самых престижных знаков отличия индустрии кино.

Также сегодня: Международный разгрузочный день, День кето-диеты, День взбитых сливок.

5 января в истории

5 января 1757 года слуга Робер-Франсуа Дамьен покушался на короля Франции Людовика XV. Король выжил, а Дамьен печальным образом вошел в историю, став последним человеком, которого во Франции казнили путем  четвертования.

Робер Дамьен перед казнью
Робер Франсуа Дамьен перед своими судьями. Иллюстрация: French School, (18th century). Bibliothèque nationale de France/commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4266019

У Дамьена был военный опыт, а после отставки из армии он стал домашней прислугой в колледже иезуитов в Париже.

«Он был уволен с этой, а также других должностей за ненадлежащее поведение, за которое он получил прозвище Робер ле Диабль (Робер Дьявол)», — пишет Британская Энциклопедия.

Авторы энциклопедии предполагают, что разум Дамьена помутился на религиозной почве. И он каким-то образом пришел к выводу, что очередной религиозный диспут, получивший огласку в то время, разрешится со смертью короля.

«Он, однако, утверждал, пожалуй, правду, что намеревался лишь напугать короля, не нанеся ему тяжелых ранений. 5 января 1757 года, когда король заходил в свою карету, он бросился вперед и ударил его ножом, нанеся лишь легкую рану. Он не пытался скрыться, и его сразу схватили. Его осудили как цареубийцу и приговорили к растерзанию лошадьми на Гревской площади. Перед казнью его варварски пытали раскаленными клещами, вливали в раны расплавленный воск, свинец и кипящее масло. После его смерти его дом сравняли с землей, его братьям и сестрам приказали сменить имена, а его отца, жену и дочь выгнали из Франции», — информирует энциклопедия.

Что же касается Людовика XV, то его спасли два обстоятельства: то, что он был в толстой зимней одежде, а также – странный выбор орудия для нападения (это был канцелярский нож). Нож вошел в грудь короля на сантиметр. Этого хватило, чтобы вызвать сильное кровотечение. Людовик даже считал, что может умереть, и вызвал к себе исповедника. Впрочем, рана оказалась не опасной, и король прожил еще почти 20 лет. Он умер в 1774-м – после 58 лет правления Францией.

5 января 1902 года родился воин армии УНР Иван Богун. Подробнее.

Иван Богун воин УНР
Иллюстрация: Артур Орленов

5 января 1918 года в обращении появились карбованцы УНР. Подробнее.

5 января 1919 года в Мюнхене была создана «предтеча» гитлеровской NSDAP — Немецкая рабочая партия. Подробнее.

5 января 1933 года в Сан-Франциско начали строить один из самых известных в мире мостов и одну из визитных карточек США — мост «Золотые ворота». Подробнее.

5 января 1935  года арестовали украинского писателя, выпускника Харьковского университета, Бориса Антоненко-Давыдовича. Подробнее.

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии для Православной церкви Украины. Подробнее.

Церковный праздник

5 января — Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Чтят память священномученика Феопемпта, епископа Никомидийского, и мученика Феоны, волхва. Святые мученики Феопемпт и Феона пострадали в Никомедии в 303 году. Святой Феопемпт был епископом в Никомедии при Диоклетиане. Когда император вызвал его и потребовал, чтобы святой поклонился Аполлону, Феопемпт решительно отказался. Тогда его бросили в раскаленную печь, но он остался в живых. Тогда Диоклетиан приказал морить Феопемпта голодом и жаждой в течение 22 дней. Но он и от этого не умер. Поэтому император вызвал волшебника (волхва) Феону, чтобы разрушить «чары», которыми, как предполагали, владеет Феопемпт. Феона приготовил для святого Феопемпта яд, вложенный в лепешку, и предложил ему съесть ее. Но яд не навредил святому. Феона еще раз попытался травить его, но когда святой остался в живых, волхв поверил в Христа. Его бросили в тюрьму вместе с Феопемптом. И тот крестил бывшего волхва. Наконец Диоклетиан подверг Феопемпта многим мучениям и обезглавил. Феону, отказавшегося принести жертву идолам, живым зарыли в глубокий ров.

Народные приметы

Какой день 5 января, таким будет ноябрь: если день ясный и теплый, то ноябрь будет солнечным и без морозов; а если идет мокрый снег, то ноябрь будет ветреным и мокрым.

Если куры ведут себя неспокойно и прячутся в курятнике, то скоро будет снегопад.

Если день солнечный и теплый, весна будет ранней.

Что нельзя делать 5 января

5 января нельзя убирать, стирать, заниматься рукоделием и тяжелой физической работой.

Не желательно пользоваться ножницами, ножами, топорами и другими острыми предметами.

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 января – Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). В этот день 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии для Православной церкви Украины".