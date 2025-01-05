Сьогодні 5 січня: яке свято та день в історії

5 січня – Навечір’я Богоявлення (Хрещенський святвечір). Цього дня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію для Православної церкви України. У 1935-му заарештували українського письменника, випускника Харківського університету, Бориса Антоненка-Давидовича. У 1933-му в Сан-Франциско почали будувати міст “Золоті ворота”. У 1919-му в Мюнхені створили “предтечу” гітлерівської NSDAP – Німецьку робочу партію. У 1918-му в УНР з’явилися перші українські банкноти. У 1902-му народився воїн армії УНР Іван Богун, життя якого пов’язане з Харковом. У 1757-му слуга Робер-Франсуа Дам’єн здійснив замах на короля Франції Людовіка XV.

Свята та пам’ятні дати 5 січня

5 січня – Навечір’я Богоявлення (Хрещенський святвечір).

Сьогодні відбудеться 82-га церемонія вручення премії “Золотий глобус” – однієї з найпрестижніших відзнак індустрії кіно.

Також сьогодні: Міжнародний день розвантаження, День кето-дієти, День збитих вершків.

5 січня в історії

5 січня 1757 року слуга Робер-Франсуа Дам’єн здійснив замах на короля Франції Людовіка XV. Король вижив, а Дам’єн сумним чином увійшов в історію, ставши останньою людиною, яку у Франції стратили шляхом четвертування.

Дамьєн мав військовий досвід, а після відставки з армії став домашньою прислугою в коледжі єзуїтів у Парижі.

“Він був звільнений з цієї, а також інших посад за неналежну поведінку, за яку він отримав прізвисько Робер ле Діабль (Робер Диявол)”, – пише Британська Енциклопедія.

Автори енциклопедії припускають, що розум Дам’єна помутився на релігійному ґрунті. І він якось дійшов висновку, що черговий релігійний диспут, що набув розголосу в той час, вирішиться зі смертю короля.

“Він, однак, стверджував, мабуть, правду, що мав намір лише налякати короля, не завдавши йому тяжких поранень. 5 січня 1757 року, коли король заходив у свою карету, він кинувся вперед і вдарив його ножем, завдавши лише легкої рани. Він не намагався втекти, і його одразу схопили. Його засудили як царевбивцю та засудили до роздертя кіньми на Гревській площі. Перед стратою його по-варварськи катували розпеченими кліщами, вливали в рани розплавлений віск, свинець і киплячу олію. Після його смерті його будинок зрівняли з землею, його братам і сестрам наказали змінити імена, а його батька, дружину та доньку вигнали з Франції”, – інформує енциклопедія.

Що ж до Людовіка XV, то його врятували дві обставини: те, що він був у товстому зимовому одязі, а також – дивний вибір зброї для нападу (це був канцелярський ніж). Ніж увійшов у груди короля на сантиметр, цього вистачило, щоб король сплив кров’ю. Людовик навіть вважав, що може померти, та викликав до себе сповідника. Утім рана виявилася не страшною, й Людовик прожив ще майже 20 років. Він помер у 1774-му – після 58 років правління Францією.

5 січня 1902 року народився воїн армії УНР Іван Богун. Докладніше.

5 січня 1918 року в обігу з’явилися карбованці УНР. Докладніше.

5 січня 1919 року у Мюнхені створили “предтечу” гітлерівської NSDAP – Німецьку робітничу партію. Докладніше.

5 січня 1933 року в Сан-Франциско почали будувати один із найвідоміших у світі мостів і одну з візитівок США – міст “Золоті ворота”. Докладніше.

5 січня 1935 року заарештували українського письменника, випускника Харківського університету, Бориса Антоненка-Давидовича. Докладніше.

5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію для Православної церкви України. Докладніше.

Церковне свято 5 січня

5 січня – Навечір’я Богоявлення (Хрещенський святвечір). Вшановують пам’ять священномученика Феопемпта, єпископа Нікомедійського, і мученика Феони, волхва. Святі мученики Феопемпт і Феона постраждали в Нікомедії у 303 році. Святий Феопемпт був єпископом у Нікомедії при Діоклетіані. Коли імператор викликав його та вимагав, щоб святий вклонився Аполлону, Феопемпт рішуче відмовився. Тоді його кинули в розпечену піч, але він залишився живим. Тоді Діоклетіан наказав морити Феопемпта голодом і спрагою протягом 22 днів. Але й від цього він не помер. Тож імператор викликав чарівника (волхва) Феону, який мав зруйнувати “чари”, якими, як вони припускали, володіє Феопемпт. Феона приготував для святого Феопемпта отруту, вкладену в корж, і запропонував йому з’їсти її. Але отрута не нашкодила святому. Феона ще раз спробував труїти його, але коли святий залишився живим, волхв увірував у Христа. Його кинули до в’язниці разом із Феопемптом. І той хрестив його. Врешті Діоклетіан піддав Феопемпта багатьом мукам і обезголовив. Феону, який відмовився принести жертву ідолам, живим закопали у глибокий рів.

Народні прикмети

Який день 5 січня, таким буде листопад: якщо день ясний і теплий, то листопад буде сонячним і без морозів; а якщо йде мокрий сніг, то листопад буде вітряним і мокрим.

Якщо кури поводяться неспокійно та ховаються в курник, то скоро буде снігопад.

Якщо день сонячний і теплий, то весна буде ранньою.

Що не можна робити 5 січня

5 січня не можна прибирати, прати, займатися рукоділлям та важкою фізичною роботою.

Не бажано користуватися ножицями, ножами, сокирами та іншими гострими предметами.