Закажите себе новости! Уникальное предложение МГ «Объектив»
Закажите новости! Пишите, чего вам не хватает и что нужно улучшить. И мы приложим усилия, чтобы вы читали именно то, что вас интересует.
Объектив предлагает своим читателям стать частью нашей команды. Наша цель – предоставлять вам всю информацию, в которой вы нуждаетесь. В том виде, в котором это будет удобно. Чтобы мы изменились к лучшему, нужно всего несколько минут вашего времени.
Заполняйте анонимную анкету 👉 https://docs.google.com/forms/d/16G0LMaSxl9fSyP1Jd23docIucejKmigrjb-Nqelno28/viewform?hl=uk&hl=uk&edit_requested=true
Пишите нам все замечания и пожелания. Вместе создадим новый «Объектив»!
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости, новости Харькова, опрос;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Закажите себе новости! Уникальное предложение МГ «Объектив»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 11:34;
Корреспондент Ксения Ярикова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Закажите новости! Пишите, чего вам не хватает и что нужно улучшить. И мы приложим усилия, чтобы вы читали именно то, что вас интересует".