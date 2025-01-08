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Закажите себе новости! Уникальное предложение МГ «Объектив»

Общество 11:34   08.01.2025
Ксения Ярикова
Закажите себе новости! Уникальное предложение МГ «Объектив»

Закажите новости! Пишите, чего вам не хватает и что нужно улучшить. И мы приложим усилия, чтобы вы читали именно то, что вас интересует.

Объектив предлагает своим читателям стать частью нашей команды. Наша цель – предоставлять вам всю информацию, в которой вы нуждаетесь. В том виде, в котором это будет удобно. Чтобы мы изменились к лучшему, нужно всего несколько минут вашего времени.

Заполняйте анонимную анкету 👉 https://docs.google.com/forms/d/16G0LMaSxl9fSyP1Jd23docIucejKmigrjb-Nqelno28/viewform?hl=uk&hl=uk&edit_requested=true

Пишите нам все замечания и пожелания. Вместе создадим новый «Объектив»!

Автор: Ксения Ярикова
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 11:34;

  • Корреспондент Ксения Ярикова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Закажите новости! Пишите, чего вам не хватает и что нужно улучшить. И мы приложим усилия, чтобы вы читали именно то, что вас интересует".