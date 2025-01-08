Замовте собі новини! Унікальна пропозиція МГ “Об’єктив”
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 11:34;
Кореспондент Ксенія Ярікова у цій статті розкриває тему новин про те, що "Замовте новини! Пишіть, чого вам не вистачає та що треба покращити. І ми докладемо зусиль, щоб ви читали саме те, що вас цікавить".