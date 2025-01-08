Замовте собі новини! Унікальна пропозиція МГ “Об’єктив”

Замовте новини! Пишіть, чого вам не вистачає та що треба покращити. І ми докладемо зусиль, щоб ви читали саме те, що вас цікавить.

“Об’єктив” пропонує своїм читачам стати частиною нашої команди. Наша ціль – надавати вам усю інформацію, якої ви потребуєте. У тому вигляді, в якому це буде зручно. Щоб ми змінилися на краще, потрібні лише кілька хвилин вашого часу.

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