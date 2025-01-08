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Замовте собі новини! Унікальна пропозиція МГ “Об’єктив”

Суспільство 11:34   08.01.2025
Ксенія Ярікова
Замовте собі новини! Унікальна пропозиція МГ “Об’єктив”

Замовте новини! Пишіть, чого вам не вистачає та що треба покращити. І ми докладемо зусиль, щоб ви читали саме те, що вас цікавить.

“Об’єктив” пропонує своїм читачам стати частиною нашої команди. Наша ціль – надавати вам усю інформацію, якої ви потребуєте. У тому вигляді, в якому це буде зручно. Щоб ми змінилися на краще, потрібні лише кілька хвилин вашого часу.

Заповнюйте анонімну анкету 👉 https://docs.google.com/forms/d/16G0LMaSxl9fSyP1Jd23docIucejKmigrjb-Nqelno28/viewform?hl=uk&hl=uk&edit_requested=true

Пишіть нам усі свої зауваження та побажання. Разом створимо новий “Об’єктив”! 

Автор: Ксенія Ярікова
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 11:34;

  • Кореспондент Ксенія Ярікова у цій статті розкриває тему новин про те, що "Замовте новини! Пишіть, чого вам не вистачає та що треба покращити. І ми докладемо зусиль, щоб ви читали саме те, що вас цікавить".