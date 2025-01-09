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Куда ночью «прилетело» и какие последствия ударов – подробности от Синегубова

Происшествия 08:40   09.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Куда ночью «прилетело» и какие последствия ударов – подробности от Синегубова

Об обстрелах области, которые произошли за сутки, а также о результатах ударов проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Ночью враг выпустил по области беспилотники. Один из них упал на территории Берестинского района.

«22:07 Берестинский р-н, Зачепиловская ТГ, с. Новое Пекельное. В результате падения обломков сбитого БПЛА горел автомобиль, поврежден частный дом, два хозяйственных сооружения. Пострадали две женщины 42 и 67 лет без госпитализации», – написал Синегубов.

Также он сообщил, что за сутки из населенных пунктов Боровского и Купянского направления эвакуировали восемь людей.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 08:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об обстрелах области, которые произошли за сутки, а также результатах ударов проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.".