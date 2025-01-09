Куда ночью «прилетело» и какие последствия ударов – подробности от Синегубова

Об обстрелах области, которые произошли за сутки, а также о результатах ударов проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Ночью враг выпустил по области беспилотники. Один из них упал на территории Берестинского района.

«22:07 Берестинский р-н, Зачепиловская ТГ, с. Новое Пекельное. В результате падения обломков сбитого БПЛА горел автомобиль, поврежден частный дом, два хозяйственных сооружения. Пострадали две женщины 42 и 67 лет без госпитализации», – написал Синегубов.

Также он сообщил, что за сутки из населенных пунктов Боровского и Купянского направления эвакуировали восемь людей.