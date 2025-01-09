Куди вночі “прилетіло” та які наслідки ударів – подробиці від Синєгубова
Про обстріли області, які сталися за добу, а також про результати ударів поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Вночі ворог випустив по області безпілотники. Один із них упав на території Берестинського району.
“22:07 Берестинський р-н, Зачепилівська ТГ, с. Нове Пекельне. Внаслідок падіння уламків збитого БПЛА горіла автівка, пошкоджено приватний будинок, дві господарчі споруди. Постраждали дві жінки 42 і 67 років — без госпіталізації”, – написав Синєгубов.
Також він повідомив, що за добу із населених пунктів Борівського та Куп’янського напрямку евакуювали вісім людей.
Читайте також: Постраждали дві жінки: через нічний «приліт» на Харківщині горів будинок
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріл, прилеты, сінєгубов, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Куди вночі “прилетіло” та які наслідки ударів – подробиці від Синєгубова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 08:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про обстріли області, які сталися за добу, а також про результати ударів поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.".