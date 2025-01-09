Куди вночі “прилетіло” та які наслідки ударів – подробиці від Синєгубова

Про обстріли області, які сталися за добу, а також про результати ударів поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Вночі ворог випустив по області безпілотники. Один із них упав на території Берестинського району.

“22:07 Берестинський р-н, Зачепилівська ТГ, с. Нове Пекельне. Внаслідок падіння уламків збитого БПЛА горіла автівка, пошкоджено приватний будинок, дві господарчі споруди. Постраждали дві жінки 42 і 67 років — без госпіталізації”, – написав Синєгубов.

Також він повідомив, що за добу із населених пунктів Борівського та Куп’янського напрямку евакуювали вісім людей.