Live
  • Чт 09.01.2025
  • Харків  +5°С
  • USD 42.24
  • EUR 43.43

Куди вночі “прилетіло” та які наслідки ударів – подробиці від Синєгубова

Події 08:40   09.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Куди вночі “прилетіло” та які наслідки ударів – подробиці від Синєгубова

Про обстріли області, які сталися за добу, а також про результати ударів поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Вночі ворог випустив по області безпілотники. Один із них упав на території Берестинського району.

“22:07 Берестинський р-н, Зачепилівська ТГ, с. Нове Пекельне. Внаслідок падіння уламків збитого БПЛА горіла автівка, пошкоджено приватний будинок, дві господарчі споруди. Постраждали дві жінки 42 і 67 років — без госпіталізації”, – написав Синєгубов.

Також він повідомив, що за добу із населених пунктів Борівського та Куп’янського напрямку евакуювали вісім людей.

Читайте також: Постраждали дві жінки: через нічний «приліт» на Харківщині горів будинок

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Куди вночі “прилетіло” та які наслідки ударів – подробиці від Синєгубова
Куди вночі “прилетіло” та які наслідки ударів – подробиці від Синєгубова
09.01.2025, 08:40
Новини Харкова — головне за 9 січня: нічна пожежа через “приліт”, поранені
Новини Харкова — головне за 9 січня: нічна пожежа через “приліт”, поранені
09.01.2025, 08:45
Просування РФ у районі Борової та Дворічної: що відомо на сьогодні – ISW
Просування РФ у районі Борової та Дворічної: що відомо на сьогодні – ISW
09.01.2025, 07:33
Сьогодні 9 січня: яке свято та день в історії
Сьогодні 9 січня: яке свято та день в історії
09.01.2025, 06:00
Майже 2,5 тисячі дронів випустив ворог по Україні, де наступав на Харківщині
Майже 2,5 тисячі дронів випустив ворог по Україні, де наступав на Харківщині
09.01.2025, 08:15
Транспортна стратегія Харкова: жителям пропонують взяти участь в обговореннях
Транспортна стратегія Харкова: жителям пропонують взяти участь в обговореннях
08.01.2025, 14:29

Новини за темою:

12:43
«Ми не відчуваємо»: чи вплинув наступ на Курщині на ситуацію біля Куп’янська
15:36
На Золочівщині біля місць «прильотів» працювали газівники – Коваленко
10:57
Майже пів години ворог бив із РСЗВ по Золочівщині – наслідки (фото)
09:36
У мерії підбили підсумки вчорашніх ударів безпілотників по Харкову
21:37
Наслідки ударів БпЛА Молнія по Харкову й області показала прокуратура

Ви читали новину: «Куди вночі “прилетіло” та які наслідки ударів – подробиці від Синєгубова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 08:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про обстріли області, які сталися за добу, а також про результати ударів поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.".