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Постраждали дві жінки: через нічний “приліт” на Харківщині горів будинок

Події 07:56   09.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Постраждали дві жінки: через нічний “приліт” на Харківщині горів будинок

Про пожежі, що виникли на Харківщині протягом доби, повідомили у ранковому зведенні за 9 січня у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.

За інформацією пожежників, внаслідок обстрілу в регіоні сталося одне загоряння в Берестинському районі.

“Близько 22:00 у с. Нове Пекельне Берестинського району внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА на території приватного домоволодіння виникла пожежа. Горів легковий автомобіль на площі 6 м. кв. Пожежу оперативно ліквідовано силами підрозділів ДСНС. Залучалось 10 рятувальників та 2 одиниці техніки”, – уточнили у ДСНС.

І додали, що, крім того, пошкоджений приватний будинок, дві господарські будівлі та авто. Також відомо про двох постраждалих жінок.

Усього ж у рятувальників було десять оперативних виїздів, три з них – на ліквідацію пожеж.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 07:56;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про пожежі, що виникли на Харківщині протягом доби, повідомили у ранковому зведенні за 9 січня у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.".