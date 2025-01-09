Постраждали дві жінки: через нічний “приліт” на Харківщині горів будинок
Про пожежі, що виникли на Харківщині протягом доби, повідомили у ранковому зведенні за 9 січня у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.
За інформацією пожежників, внаслідок обстрілу в регіоні сталося одне загоряння в Берестинському районі.
“Близько 22:00 у с. Нове Пекельне Берестинського району внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА на території приватного домоволодіння виникла пожежа. Горів легковий автомобіль на площі 6 м. кв. Пожежу оперативно ліквідовано силами підрозділів ДСНС. Залучалось 10 рятувальників та 2 одиниці техніки”, – уточнили у ДСНС.
І додали, що, крім того, пошкоджений приватний будинок, дві господарські будівлі та авто. Також відомо про двох постраждалих жінок.
Усього ж у рятувальників було десять оперативних виїздів, три з них – на ліквідацію пожеж.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 07:56;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про пожежі, що виникли на Харківщині протягом доби, повідомили у ранковому зведенні за 9 січня у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.".