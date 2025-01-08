У місті на Харківщині збили пішохідку: поліція шукає очевидців ДТП

Правоохоронці шукають свідків ДТП, що сталася увечері 29 листопада у місті Лозова Харківської області.

О 18:25 38-річний водій Daewoo рухався від проспекту Перемоги в напрямку вулиці Кірова та поблизу будинку культури збив 66-річну жінку, яка переходила проїжджу частину, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

З тілесними ушкодженнями постраждалу ушпиталили.

Проводиться досудове розслідування. Очевидців ДТП просять звернутися за телефоном: 099-929-80-62 або до Лозівського райвідділу поліції за адресою: м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 7 (майор поліції Олег Коляда).