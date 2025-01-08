В городе на Харьковщине сбили женщину-пешехода: полиция ищет очевидцев

Правоохранители ищут свидетелей ДТП, которое произошло вечером 29 ноября в городе Лозовая Харьковской области.

В 18:25 38-летний водитель Daewoo двигался в направлении от проспекта Победы к улице Кирова и вблизи дома культуры сбил 66-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

С телесными повреждениями пострадавшую госпитализировали.

Проводится досудебное расследование. Очевидцев ДТП просят обратиться по телефону: 099-929-80-62 или в Лозовской райотдел полиции по адресу: г. Лозовая, ул. Ярослава Мудрого, д. 7 (майор полиции Олег Коляда).