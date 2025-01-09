Пострадали две женщины: из-за ночного «прилета» на Харьковщине горел дом

О пожарах, которые возникли на Харьковщине в течение суток, сообщили в утренней сводке за 9 января в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации пожарных, вследствие обстрела в регионе произошло одно возгорание в Берестинском районе.

«Около 22:00 в с. Новое Пекельное Берестинского района в результате падения обломков вражеского БпЛА на территории частного домовладения возник пожар. Горел легковой автомобиль на площади в 6 м. кв. Пожар оперативно ликвидирован силами подразделений ГСЧС. Привлекалось 10 спасателей и 2 единицы техники», – уточнили в ГСЧС.

И добавили, что, кроме того, поврежден частный дом, две хозпостройки и авто. Также известно о двух пострадавших из-за удара женщинах.

Всего же у спасателей было десять оперативных выездов, три из них – на ликвидацию пожаров.