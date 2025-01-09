Пострадали две женщины: из-за ночного «прилета» на Харьковщине горел дом
О пожарах, которые возникли на Харьковщине в течение суток, сообщили в утренней сводке за 9 января в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По информации пожарных, вследствие обстрела в регионе произошло одно возгорание в Берестинском районе.
«Около 22:00 в с. Новое Пекельное Берестинского района в результате падения обломков вражеского БпЛА на территории частного домовладения возник пожар. Горел легковой автомобиль на площади в 6 м. кв. Пожар оперативно ликвидирован силами подразделений ГСЧС. Привлекалось 10 спасателей и 2 единицы техники», – уточнили в ГСЧС.
И добавили, что, кроме того, поврежден частный дом, две хозпостройки и авто. Также известно о двух пострадавших из-за удара женщинах.
Всего же у спасателей было десять оперативных выездов, три из них – на ликвидацию пожаров.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 07:56;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О пожарах, которые возникли на Харьковщине в течение суток, сообщили в утренней сводке за 9 января в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".