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Взрыв в Харькове: упал БпЛА «Молния», есть пострадавшие (дополняется)

Происшествия 15:36   16.01.2025
Виктория Яковенко
Взрыв в Харькове: упал БпЛА «Молния», есть пострадавшие (дополняется)

После 15:00 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв. Известно о «прилете» вражеского БпЛА «Молния».

Дополнено в 15:36. В результате удара БпЛА по Слободскому району госпитализировали двоих мужчин и женщину, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Повреждены несколько гражданских автомобилей, дорожное покрытие», — добавил Синегубов.

Дополнено в 15:34. Предварительно, по Харькову ударил БпЛА типа «Молния», отметил мэр города Игорь Терехов.

15:27. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что дрон упал в Слободском районе. Удар пришелся по проезжей части. Уже известно о трех пострадавших.

В Слободском районе Харькова в результате удара вражеского БпЛА повреждены два автомобиля, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали о вражеском БпЛА, который держал курс на Харьков.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 15:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После 15:00 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв. Известно о «прилете» вражеского БпЛА.".