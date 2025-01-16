Взрыв в Харькове: упал БпЛА «Молния», есть пострадавшие (дополняется)

После 15:00 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв. Известно о «прилете» вражеского БпЛА «Молния».

Дополнено в 15:36. В результате удара БпЛА по Слободскому району госпитализировали двоих мужчин и женщину, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Повреждены несколько гражданских автомобилей, дорожное покрытие», — добавил Синегубов.

Дополнено в 15:34. Предварительно, по Харькову ударил БпЛА типа «Молния», отметил мэр города Игорь Терехов.

15:27. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что дрон упал в Слободском районе. Удар пришелся по проезжей части. Уже известно о трех пострадавших.

В Слободском районе Харькова в результате удара вражеского БпЛА повреждены два автомобиля, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали о вражеском БпЛА, который держал курс на Харьков.