Взрыв в Харькове: упал БпЛА «Молния», есть пострадавшие (дополняется)
После 15:00 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв. Известно о «прилете» вражеского БпЛА «Молния».
Дополнено в 15:36. В результате удара БпЛА по Слободскому району госпитализировали двоих мужчин и женщину, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Повреждены несколько гражданских автомобилей, дорожное покрытие», — добавил Синегубов.
Дополнено в 15:34. Предварительно, по Харькову ударил БпЛА типа «Молния», отметил мэр города Игорь Терехов.
15:27. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что дрон упал в Слободском районе. Удар пришелся по проезжей части. Уже известно о трех пострадавших.
В Слободском районе Харькова в результате удара вражеского БпЛА повреждены два автомобиля, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали о вражеском БпЛА, который держал курс на Харьков.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, взрыв, Игорь Терехов, Олег Синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 15:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После 15:00 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв. Известно о «прилете» вражеского БпЛА.".