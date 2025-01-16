Вибух у Харкові: впав БпЛА “Молния”, є постраждалі (доповнюється)

Після 15:00 у деяких районах Харкова було чутно вибух. Відомо про «приліт» ворожого БпЛА “Молния”.

Доповнено о 15:36. Внаслідок удару БпЛА по Слобідському району шпиталізували двох чоловіків та жінку, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Пошкоджені кілька цивільних автомобілів, дорожнє покриття», – додав Синєгубов.

Доповнено о 15:33. Попередньо, по Харкову вдарив БпЛА типу «Молния», зазначив мер міста Ігор Терехов.

15:27. Мер міста Ігор Терехов уточнив, що дрон впав у Слобідському районі. Удар прийшовся по проїжджій частині. Вже відомо про трьох постраждалих.

У Слобідському районі Харкова внаслідок удару ворожого БпЛА пошкоджені два авто, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

До цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ворожий БпЛА, який тримав курс на Харків.