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Вибух у Харкові: впав БпЛА “Молния”, є постраждалі (доповнюється)

Події 15:36   16.01.2025
Вікторія Яковенко
Вибух у Харкові: впав БпЛА “Молния”, є постраждалі (доповнюється)

Після 15:00 у деяких районах Харкова було чутно вибух. Відомо про «приліт» ворожого БпЛА “Молния”.

Доповнено о 15:36. Внаслідок удару БпЛА по Слобідському району шпиталізували двох чоловіків та жінку, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Пошкоджені кілька цивільних автомобілів, дорожнє покриття», – додав Синєгубов.

Доповнено о 15:33. Попередньо, по Харкову вдарив БпЛА типу «Молния», зазначив мер міста Ігор Терехов.

15:27. Мер міста Ігор Терехов уточнив, що дрон впав у Слобідському районі. Удар прийшовся по проїжджій частині. Вже відомо про трьох постраждалих.

У Слобідському районі Харкова внаслідок удару ворожого БпЛА пошкоджені два авто, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

До цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ворожий БпЛА, який тримав курс на Харків.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2025 в 15:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після 15:00 у деяких районах Харкова було чутно вибух. Відомо про «приліт» ворожого БпЛА.".