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Пожилой мужчина ругал и травил жену в Харькове – дело передали в суд

Происшествия 19:58   17.01.2025
Оксана Якушко
Пожилой мужчина ругал и травил жену в Харькове – дело передали в суд

Житель Киевского района часто ссорился и угрожал физической расправой жене в Харькове, сообщила Нацполиция.

9 января в полицию позвонила по телефону 66-летняя харьковчанка и рассказала, что ее 67-летний муж ругается на нее матом и угрожает физической расправой.

На место происшествия выехали копы, которые дали обидчику срочное запретительное предписание с запретом любым способом контактировать с пострадавшим.

Но через несколько дней эта женщина снова вызвала полицию и рассказала, что ее муж нарушает требования срочного запретительного предписания и провоцирует ссору.

Полицейские составили в отношении мужчины протокол об административном правонарушении. Материал передали в Киевский райсуд Харькова.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2025 в 19:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Киевского района часто ссорился и угрожал физической расправой жене в Харькове, сообщила Нацполиция.".