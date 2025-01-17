Пожилой мужчина ругал и травил жену в Харькове – дело передали в суд

Житель Киевского района часто ссорился и угрожал физической расправой жене в Харькове, сообщила Нацполиция.

9 января в полицию позвонила по телефону 66-летняя харьковчанка и рассказала, что ее 67-летний муж ругается на нее матом и угрожает физической расправой.

На место происшествия выехали копы, которые дали обидчику срочное запретительное предписание с запретом любым способом контактировать с пострадавшим.

Но через несколько дней эта женщина снова вызвала полицию и рассказала, что ее муж нарушает требования срочного запретительного предписания и провоцирует ссору.

Полицейские составили в отношении мужчины протокол об административном правонарушении. Материал передали в Киевский райсуд Харькова.