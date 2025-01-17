Пожилой мужчина ругал и травил жену в Харькове – дело передали в суд
Житель Киевского района часто ссорился и угрожал физической расправой жене в Харькове, сообщила Нацполиция.
9 января в полицию позвонила по телефону 66-летняя харьковчанка и рассказала, что ее 67-летний муж ругается на нее матом и угрожает физической расправой.
На место происшествия выехали копы, которые дали обидчику срочное запретительное предписание с запретом любым способом контактировать с пострадавшим.
Но через несколько дней эта женщина снова вызвала полицию и рассказала, что ее муж нарушает требования срочного запретительного предписания и провоцирует ссору.
Полицейские составили в отношении мужчины протокол об административном правонарушении. Материал передали в Киевский райсуд Харькова.
Читайте также: Зима — все? В конце января в Украине ожидают до +20, предварительный прогноз
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: домашнее насилие, Нацполиция, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пожилой мужчина ругал и травил жену в Харькове – дело передали в суд»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 января 2025 в 19:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Киевского района часто ссорился и угрожал физической расправой жене в Харькове, сообщила Нацполиция.".