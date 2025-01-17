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Літній чоловік лаяв і цькував дружину у Харкові – справу передали до суду

Події 19:58   17.01.2025
Оксана Якушко
Літній чоловік лаяв і цькував дружину у Харкові – справу передали до суду

Житель Київського району часто сварився та погрожував фізичною розправою дружині у Харкові, повідомила Нацполіція.

9 січня до поліції зателефонувала 66-річна харків’янка та розповіла, що її 67-річний чоловік лається на неї нецензурною лайкою та погрожує фізичною розправою.

На місце події виїхали копи, які дали кривднику терміновий заборонний припис з забороною в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.

Але за декілька днів ця жінка знову викликала ця жінка і розповіла, що її чоловік порушує вимоги термінового заборонного припису та провокує сварку.

Поліціянти склали щодо чоловіка протокол про адміністративне правопорушення. Матеріал передали до Київського райсуду Харкова.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2025 в 19:58;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житель Київського району часто сварився та погрожував фізичною розправою дружині у Харкові, повідомила Нацполіція.".