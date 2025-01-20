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Тенденция позитивная: какие заведения открылись в Харькове в 2024 году

Общество 10:35   20.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Тенденция позитивная: какие заведения открылись в Харькове в 2024 году Фото: ХГС

О том, какой бизнес открылся в Харькове в прошлом году, а также сколько кафе и предприятий бытового обслуживания работает в городе, рассказали в горсовете.

За год в городе заработал 61 новое заведение общественного питания – в частности, три ресторана, четыре бара, десять кофеен и 36 кафе.

«Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, позитивная тенденция наблюдается также в возобновлении работы предприятий бытового обслуживания. В частности, в прошлом году в городе открыли 49 новых заведений, среди которых парикмахерские, СТО, пункты шиномонтажа, ремонтные мастерские», – отметили в мэрии.

Таким образом, на данный момент в городе работают около 1,6 тысячи заведений общественного питания и больше тысячи предприятий бытового обслуживания.

«Для обеспечения работы в условиях отсутствия централизованного снабжения электроэнергией генераторами оборудованы 138 заведений ресторанного хозяйства и 109 предприятий бытового обслуживания», – добавили в горсовете.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 20 января 2025 в 10:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, какой бизнес открылся в Харькове в прошлом году, а также сколько кафе и предприятий бытового обслуживания работает в городе, рассказали в горсовете.".