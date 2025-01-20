Тенденція позитивна: які заклади відкрилися в Харкові у 2024 році
Про те, який бізнес відкрився в Харкові минулого року, а також – скільки кафе та підприємств побутового обслуговування працює у місті, розповіли у міськраді.
За рік у місті запрацював 61 новий заклад громадського харчування – зокрема, три ресторани, чотири бари, десять кавʼярень та 36 кафе.
“Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, позитивна тенденція також спостерігається у відновленні роботи підприємств побутового обслуговування. Зокрема, минулого року в місті відкрили 49 нових закладів, серед яких перукарні, СТО, пункти шиномонтажу, ремонтні майстерні тощо”, – зазначили у мерії.
Таким чином, наразі в місті працюють близько 1,6 тисячі закладів громадського харчування та понад тисяча підприємств побутового обслуговування.
“Для забезпечення роботи в умовах відсутності централізованого постачання електроенергії генераторами обладнані 138 закладів ресторанного господарства та 109 підприємств побутового обслуговування”, – додали в міськраді.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: заведения, питание, ресторан, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2025 в 10:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, який бізнес відкрився в Харкові минулого року, а також – скільки кафе та підприємств побутового обслуговування працює у місті, розповіли у міськраді.".