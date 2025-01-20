Тенденція позитивна: які заклади відкрилися в Харкові у 2024 році

Про те, який бізнес відкрився в Харкові минулого року, а також – скільки кафе та підприємств побутового обслуговування працює у місті, розповіли у міськраді.

За рік у місті запрацював 61 новий заклад громадського харчування – зокрема, три ресторани, чотири бари, десять кавʼярень та 36 кафе.

“Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, позитивна тенденція також спостерігається у відновленні роботи підприємств побутового обслуговування. Зокрема, минулого року в місті відкрили 49 нових закладів, серед яких перукарні, СТО, пункти шиномонтажу, ремонтні майстерні тощо”, – зазначили у мерії.

Таким чином, наразі в місті працюють близько 1,6 тисячі закладів громадського харчування та понад тисяча підприємств побутового обслуговування.

“Для забезпечення роботи в умовах відсутності централізованого постачання електроенергії генераторами обладнані 138 закладів ресторанного господарства та 109 підприємств побутового обслуговування”, – додали в міськраді.