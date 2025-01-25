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Харьков атаковали БпЛА: проблемы со светом, есть пострадавшие

Происшествия 15:40   25.01.2025
Виктория Яковенко
Харьков атаковали БпЛА: проблемы со светом, есть пострадавшие Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

По Холодногорскому, Шевченковскому и Киевскому районах Харькова прилетели вражеские БпЛА.

Дополнено в 15:40. Стало известно о трех пострадавших в результате удара по Холодногорскому району. Двум женщинам и одному мужчине оказали медицинскую помощь на месте, сообщил мэр Игорь Терехов.

Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что у всех пострадавших – острая реакция на стресс.

Дополнено в 15:24. Мэр Харькова Игорь Терехов информирует, что по Алексеевке и ближайшим улицам, где курсирует электротранспорт, работают автобусы, дублирующие его маршруты.

Дополнено в 14:56. В Харькове также полностью возобновлено движение городского электротранспорта, добавил мэр города Игорь Терехов.

Дополнено в 14:44. В Харькове полностью восстановили водоснабжение, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Дополнено в 14:36. В Шевченковском районе в результате удара БпЛА пострадали пять автомобилей. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что информации о пострадавших не поступало.

Дополнено в 14:31. Над городом еще есть вражеские беспилотники, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов. Он призывает быть в укрытиях.

Дополнено в 14:23. Третий удар зафиксировали в Киевском районе Харькова. На данный момент информации о пострадавших нет, проинформировал мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 14:03. В результате удара по Харькову в некоторых районах города могут быть проблемы с электро- и водоснабжением, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Наши специалисты уже работают над возобновлением подачи услуг в дома харьковчан. Также возможны повторные удары по городу – будьте осторожны», – отметил мэр.

Он также сообщил, что еще один удар, предварительно, БпЛА «Молния» зафиксирован еще в Шевченковском районе. Есть пострадавшие люди и автомобили. На месте «прилета» – пожар.

13:55. Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

До этого в ГУ Нацполиции в Харьковской области призвали находиться в укрытиях.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 января 2025 в 15:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Холодногорскому, Шевченковскому и Киевскому районах Харькова прилетели вражеские БпЛА.".