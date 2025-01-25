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Харків атакували БпЛА: проблеми зі світлом, є постраждалі

Події 15:40   25.01.2025
Вікторія Яковенко
Харків атакували БпЛА: проблеми зі світлом, є постраждалі Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

По Холодногірському, Шевченківському та Київському районах Харкова прилетіли ворожі БпЛА.

Доповнено о 15:40. Стало відомо про трьох постраждалих внаслідок удару по Холодногірському району. Двом жінкам та одному чоловіку надали медичну допомогу на місці, повідомив мер Ігор Терехов.

Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що у всіх постраждалих – гостра реакція на стрес.

Доповнено о 15:23. Мер Харкова Ігор Терехов інформує, що по Олексіївці та прилеглих вулицях, де курсує електротранспорт, працюють автобуси, що дублюють його маршрути.

Доповнено о 14:55. У Харкові також повністю відновили рух міського електротранспорту, додав мер міста Ігор Терехов.

Доповнено о 14:43. У Харкові повністю відновили водопостачання, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Доповнено о 14:36. У Шевченківському районі внаслідок удару БпЛА постраждали пʼять авто. Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що інформації про постраждалих не надходило.

Доповнено о 14:31. Над містом ще є ворожі безпілотники, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов. Він закликає бути в укриттях.

Доповнено о 14:23. Третій удар зафіксували у Київському районі Харкова. Наразі інформації про постраждалих немає, поінформував мер Ігор Терехов.

Доповнено о 14:03. Внаслідок удару по Харкову в деяких районах міста можуть бути проблеми з електро- та водопостачанням, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Наші фахівці вже працюють над відновленням подачі послуг у домівки харківʼян. Також можливі повторні удари по місту – будьте обережні», – зазначив мер.

Він також повідомив, що ще один удар, попередньо, БпЛА «Молния» зафіксовано ще у Шевченківському районі. Є постраждалі люди та автівки. На місці «прильоту» – пожежа.

13:55. Інформація щодо можливих постраждалих та руйнувань уточнюється, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

До цього у ГУ Нацполіції в Харківській області закликали перебувати в укриттях.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2025 в 15:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "По Холодногірському, Шевченківському та Київському районах Харкова прилетіли ворожі БпЛА.".