«Оккупанты наносят интенсивные удары по Купянску»: Синегубов опубликовал видео
Город Купянск Харьковской области российские военные атаковали корректируемыми авиабомбами.
«Оккупанты наносят интенсивные удары по Купянску, — сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов. — Враг применил КАБы, повреждены по меньшей мере четыре частных дома, линии электропередачи. Информация о пострадавших на данный момент не поступала. На месте над ликвидацией последствий работают профильные службы».
Видео: Олег Синегубов/Telegram
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: кабы, купянск, новости Харькова, Олег Синегубов;
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- • Дата публикации материала: 26 января 2025 в 14:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Город Купянск Харьковской области российские военные атаковали корректируемыми авиабомбами.".