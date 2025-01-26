Live
  • Вс 26.01.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.98
  • EUR 43.67

«Оккупанты наносят интенсивные удары по Купянску»: Синегубов опубликовал видео

Происшествия 14:50   26.01.2025
Елена Нагорная
«Оккупанты наносят интенсивные удары по Купянску»: Синегубов опубликовал видео

Город Купянск Харьковской области российские военные атаковали корректируемыми авиабомбами. 

«Оккупанты наносят интенсивные удары по Купянску, — сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов. — Враг применил КАБы, повреждены по меньшей мере четыре частных дома, линии электропередачи. Информация о пострадавших на данный момент не поступала. На месте над ликвидацией последствий работают профильные службы».

Видео: Олег Синегубов/Telegram

Читайте также: «Сначала Купянск, потом Бурлук» — Машовец о кризисе в Двуречной на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
Популярно
«Сначала Купянск, потом Бурлук» — Машовец о кризисе в Двуречной на Харьковщине
«Сначала Купянск, потом Бурлук» — Машовец о кризисе в Двуречной на Харьковщине
26.01.2025, 13:22
Сегодня 26 января: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 января: какой праздник и день в истории
26.01.2025, 06:00
Новости Харькова — главное за 25 января: вражеские БпЛА атаковали город
Новости Харькова — главное за 25 января: вражеские БпЛА атаковали город
25.01.2025, 21:35
«Шахед» упал в Харькове ночью: повреждения частных домов показала прокуратура
«Шахед» упал в Харькове ночью: повреждения частных домов показала прокуратура
26.01.2025, 12:03
Новости Харькова — главное за 26 января: ночная атака БпЛА, туман, фронт
Новости Харькова — главное за 26 января: ночная атака БпЛА, туман, фронт
26.01.2025, 11:50
«Оккупанты наносят интенсивные удары по Купянску»: Синегубов опубликовал видео
«Оккупанты наносят интенсивные удары по Купянску»: Синегубов опубликовал видео
26.01.2025, 14:50

Новости по теме:

20:53
Три КАБа прилетели вечером по Золочевской громаде Харьковщины
17:22
Взрывы слышали в Харькове: были пуски КАБов, что известно
19:35
Третий за день удар по Золочевской громаде Харьковщины: есть пострадавшая
09:34
ISW заявил об успехах в борьбе КАБами, которые РФ запускает по Харьковщине
11:51
Восемь КАБов скинули на Харьковщину ВС РФ — ОТУ «Харьков»

Вы читали новость: ««Оккупанты наносят интенсивные удары по Купянску»: Синегубов опубликовал видео»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 января 2025 в 14:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Город Купянск Харьковской области российские военные атаковали корректируемыми авиабомбами.".