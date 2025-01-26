«Оккупанты наносят интенсивные удары по Купянску»: Синегубов опубликовал видео

Город Купянск Харьковской области российские военные атаковали корректируемыми авиабомбами.

«Оккупанты наносят интенсивные удары по Купянску, — сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов. — Враг применил КАБы, повреждены по меньшей мере четыре частных дома, линии электропередачи. Информация о пострадавших на данный момент не поступала. На месте над ликвидацией последствий работают профильные службы».

Видео: Олег Синегубов/Telegram