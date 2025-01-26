«Окупанти завдають інтенсивних ударів по Куп’янську”: Синєгубов показав відео
Місто Куп’янськ Харківської області російські військові атакували керованими авіабомбами.
«Окупанти завдають інтенсивних ударів по Куп’янську, — повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. — Ворог застосував КАБи, пошкоджені щонайменше чотири приватні будинки, лінії електропередачі. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила. На місці над ліквідацією наслідків працюють профільні служби».
Відео: Олег Синєгубов/Telegram
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- Категорії: Події, Харків; Теги: кабы, куп'янск, новини Харкова, Олег Синегубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2025 в 14:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Місто Куп’янськ Харківської області російські військові атакували керованими авіабомбами. ".