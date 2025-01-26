«Окупанти завдають інтенсивних ударів по Куп’янську”: Синєгубов показав відео

Місто Куп’янськ Харківської області російські військові атакували керованими авіабомбами.

«Окупанти завдають інтенсивних ударів по Куп’янську, — повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. — Ворог застосував КАБи, пошкоджені щонайменше чотири приватні будинки, лінії електропередачі. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила. На місці над ліквідацією наслідків працюють профільні служби».

Відео: Олег Синєгубов/Telegram