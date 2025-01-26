Сегодня 26 января: какой праздник и день в истории

26 января 2009 года родились первые в мире восьмерняшки, которые все выжили. В 2001-м в Черном море затонул украинский теплоход «Память Меркурия». В 1972-м югославская стюардесса Весна Вулович стала единственным человеком, выжившим в крушении самолета DC-9 над Хинтерхермсдорфом. В 1934-м подписали пакт о ненападении между Германией и Польшей. В 1905-м нашли самый большой в мире алмаз «Куллинан». В 1788-м «Первый Флот» достиг берегов Австралии. В 1244-м в хрониках впервые упомянуто название поселения Берлин.

Праздники и памятные даты 26 января

26 января в Украине – День работника контрольно-ревизионной службы Украины (День Госаудитслужбы Украины).

В мире – Международный день таможенника, Всемирный день экологического образования, Всемирный день борьбы с проказой (последнее воскресенье января).

Также сегодня: День Австралии, Международный день без интернета (отмечают в последнее воскресенье января), Международный день чистой энергии.

26 января в истории

26 января 1244 года в хрониках впервые появилось название поселения Берлин. Подробнее.

26 января 1788 года «Первый Флот» бросил якорь в заливе Порт-Джексон в Австралии. Подробнее.

26 января 1905 года в Южной Африке обнаружили самый большой в мире алмаз «Куллинан». Подробнее.

26 января 1934 года Германия и Польша заключили пакт о ненападении (пакт Гитлера-Пилсудского). Подробнее.

26 января 1972 года югославская стюардесса Весна Вулович стала единственным человеком, выжившим в аварии самолета DC-9 над Хинтерхермсдорфом. Подробнее.

26 января 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Японией.

26 января 2001 года в Черном море (150 км от Севастополя) затонул украинский теплоход «Память Меркурия». Подробнее.

26 января 2009 года в Калифорнии родились первые в мире выжившие восьмерняшки. Их мама Надя Сулеман установила рекорд Гиннеса и стала всемирно известной. Какое-то время слава приносила ей солидные деньги, но со временем женщине пришлось пережить тяжелые времена.

На момент, когда Надя родила восьмерых, у нее уже было шестеро детей. Причем растила их женщина одна — без мужа. Всех зачала методом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Первое ЭКО в жизни Надя сделала, когда ей был 21 год (в 1997-м). Все оплодотворения осуществлял врач Майкл Камрава, которого позже исключили из Американского общества репродуктивной медицины и лишили лицензии. Во время седьмого в ее жизни ЭКО врач подсадил Сулеман 12 эмбрионов. В дальнейшем он утверждал, что желание оставить все восемь, которые «прижились», — ее собственной. Женщина же говорила, что врач обманул ее, обещая, что детей будет всего двое. Многоплодные роды начались раньше срока – на 31-й неделе беременности. А принимали их сразу 46 медиков. Дети родились с помощью кесарева сечения. При этом врачи рассчитывали, что детей будет семь, восьмой стал неожиданностью. Самый маленький из младенцев имело вес всего 680 граммов, самый крупный – 1,5 кг. При этом все они выжили, хотя двоим понадобилась искусственная вентиляция легких. Уже через шесть дней после рождения все восемь младенцев дышали без посторонней помощи.

«Через неделю после рождения восьмерняшки Сулеман стали наиболее долго живущими восьмерняшками в истории Соединенных Штатов… Сулеман установила рекорд Гиннеса по количеству выживших детей, рожденных одновременно», — пишет англоязычная Википедия.

Десять дней спустя после рождения восьмерняшек Надю выписали из больницы. Кто был биологическим отцом всех детей, до сих пор неизвестно. Она называла имя донора спермы, однако уверяла, что не знакома с ним лично. Воспитывать детей в дальнейшем Наде помогали родители.

Из-за того, что доктор «подсадил» Сулеман слишком много эмбрионов для женщины ее возраста, в дальнейшем в отношении его начались расследования. Впоследствии врача исключили из Американского общества репродуктивной медицины и отозвали его лицензию. Резонансную историю активно освещали СМИ, а общественность призвала принять законодательство, ограничивающее количество одновременных «подсадок» эмбрионов.

Сама Надя поначалу пережила чрезвычайную популярность, заработала деньги на многочисленных интервью и участии в шоу. А в дальнейшем имела длительный кризисный период – СМИ выставляли ее безумной, она зарабатывала деньги как могла, прибегнув даже к участию в порно и стриптизе, впоследствии имела проблемы с алкоголем и наркотиками и прошла реабилитацию.

Несмотря на это, со временем Наде, похоже, удалось взять себя в руки и справиться с огромным количеством детей. По крайней мере, к таким выводам в 2018 году пришел корреспондент издания The New York Times, побывавший в гостях у этой семьи.

«Всего 14 братьев и сестер — столько, что они едят посменно. Некоторые спят на диване. Восьмерняшки маленькие для своего возраста, но они вежливые, они готовят, они веганы, они читают две книги в месяц и делают домашнее задание без подсказок. Несмотря на все ужасающие истории в таблоидах со времени их рождения, они образцовые четвероклассники. Как ей это удалось?» – удивлялся в тексте журналист.

В этом году детям Сулеман исполняется 16 лет. По этому случаю на 8 марта запланирована премьера документально фильма про них и Надю – «I Was Octomom». Для него вся семья дала интервью. Об этом сообщил журнал People.

Церковный праздник

Преподобных Ксенофонта, жены его Марии и сыновей Аркадия и Иоанна (V–VI). Подробнее.

Народные приметы

Если птицы вьются у окон, весна будет ранней.

Если кошка заснула на подоконнике, то скоро потеплеет. А если скребет пол – будет метель.

Собака спит, свернувшись калачиком, – к морозам.

Что нельзя делать 26 января

Не стоит играть свадьбу. Такой брак будет несчастливым.

Нельзя ругать и бить кошек и собак.